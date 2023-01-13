Yıldız futbolcu tutuklandı... Polis açıkladı!

Bu sezon Premier Lig'in en dikkat çeken ekiplerinden olan ve yakaladığı çıkış ile alkış toplayan Newcastle United, yıldız isminden gelen haberle sarsıldı. Menajer Eddie Howe'un hücumda en güvendiği isim olarak gösterilen oyuncu tutuklandı. İşte detaylar...

Bu sezon ligde maç fazlasıyla üçüncü sırada yer alan Newcastle United, Şampiyonlar Ligi vizesi almak için var gücüyle çalışıyor.

Geçen yıl dikkat çeken yıldızlardan olan Joelinton başlangıçta forvet olarak oynarken yetersiz performansıyla eleştirilere maruz kalmıştı. Orta sahaya geçtikten sonra performansını arttıran Sambacı, Boxing Day'de Leicester'i 3-0 yendikleri maçta da gol attı.

Newcastle United hafta başında St James' Park'ta Leicester City'i 2-0 yenerek 2005 yılından bu yana ilk defa yerel kupa yarı finaline ulaştı. İkinci golü atan isim de Joelinton oldu.

Newcastle United'ın yıldız ismi skandal bir olaya imza attı. Perşembe gecesi saat 01:20'de polisler bir arabayı durdurdu. İçinde İngiliz ekibinin yıldız ismi Joelinton vardı. 26 yaşındaki oyuncu, alkollü olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, "Perşembe sabah saat 1.20'den kısa bir süre önce, memurlar Newcastle'ın Ponteland Yolu bölgesinde bir aracı durdurdu ve yolcuyu tutukladı" ifadelerini kullandı.