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Spor Yıldız futbolcu Müller'in evine hırsız girdi
Spor

Yıldız futbolcu Müller'in evine hırsız girdi

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Thomas Müller'in evine hırsız girdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 13:55:00 -
Yıldız futbolcu Müller'in evine hırsız girdi

Alman medyasında yer alan haberlerde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Barcelona ile oynadığı karşılaşma sırasında Müller'in evine giren hırsızların yaklaşık 500 bin avro değerinde nakit para, mücevher ve değerli eşya çaldığı belirtildi.

Polis, hırsızlık olayını doğrularken zararın 6 haneli bir rakam olduğunu açıkladı.

Polisin, 15 devriye aracı ve bir helikopterle geç saatlere kadar yoğun bir şekilde aramasına rağmen hırsızları yakalayamadığı ifade edildi.

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