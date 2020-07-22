Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı!
Takımın son idmanında kas yorgunluğundan acı çeken Cengiz Ünder, Roma’nın SPAL maçı kadrosundan çıkarıldı. Milli futbolcunun Napoli'ye transfer iddiaları sonrası bu kadro dışı iddiaları güçlendirdi.
Serie A’da yarın 35. hafta mücadelesinde deplasmanda SPAL ile karşı karşıya gelecek olan Roma’nın, 23 kişilik maç kadrosu açıklandı. Teknik direktör Fonseca’nın belirlediği listede Cengiz Ünder yer almadı.
Portekizli çalıştırıcı tarafından bu sezon çok fazla forma şansı verilmeyen futbolcunun, kadroya alınmama sebebinin sakatlık olduğu ortaya çıktı.
Cengiz’in son idmanda kas yorgunluğu yaşadığı bu yüzden kadronun dışında bırakıldığı bildirildi.