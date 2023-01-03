Yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor!

Süper Lig'de 12 Ocak 2023'te başlayacak olan transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'den ezeli rakibi Beşiktaş'a transfer çalımı geldi. Geçtiğimiz günlerde Ajax ile sözlemeşmesini fehseden Daley Blind için harekete geçen sarı-lacivertli yönetim yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Yarıştığı tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilmiş durumda.

Ara transfer döneminde yapılacak hamleler, Fenerbahçe için büyük önem taşıyor.

Sarı-lacivertliler, eksik bölgelere yapılacak nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski performansıyla şimdiye kadar bekleneni veremedi.

Al Ahli'den kiralanan Makedon sol bek, Jorge Jesus'un gözüne giremedi.

Sol bek mevkisindeki rotasyonu kuvvetlendirmek isteyen Kanarya transfer için düğmeye bastı.

Sarı-lacivertli kurmaylar, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan yıldıza kancayı attı.

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe sol bek mevkisini Hollandalı futbolcu Daley Blind ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Ajax ile sözleşmesini fesheden ve serbest konumda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe yönetimiyle transfer için masaya oturdu.

Yıldız sol bekin sarı-lacivertli takıma transferine sıcak baktığı ifade ediliyor.

Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Deneyimli sol bek, görev verilmesi durumunda stoper ve ön libero bölgelerinde de forma giyebiliyor. Hollandalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 99 karşılaşmada görev aldı ve bu müsabakalarda 3 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.