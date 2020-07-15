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Spor

Yıldız futbolcu Beşiktaş'la sözleşmesini fesh etti!

Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları para yüzünden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:10:00 -
Yıldız futbolcu Beşiktaş'la sözleşmesini fesh etti!

 Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Beşiktaş'ta İspanyol stoperi Victor Ruiz ile sezonun bitimine 2 hafta kala yollar ayrıldı.31 yaşındaki futbolcu, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle siyah beyazlı kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Ruiz'in haksız fesih yaptığını savunan Beşiktaş yönetimi konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor

26 maçta forma giydi

Sezon başında Villarreal'den Beşiktaş'a transfer olan Victor Luiz, siyah beyazlı formayla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam 26 maça çıktı.

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