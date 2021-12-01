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Yerel Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti
Yerel

Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Sivas’a 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde de kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 14:36:00 - 2021-12-01 14:39:20
Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yağışla kayak merkezinin bulunduğu alanda kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi geçti. Kar yağışının ardından Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, kartpostallık görüntülere de sahne oldu.
Kar yağışının devam etmesi durumunda Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde önümüzdeki günlerde sezonun açılması bekleniyor.

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