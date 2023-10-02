  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeniden Refah Partisi'nden LGBT sapkınlığına karşı yasa sözü!

Damat düğünde öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyada tepki yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinin ardından AB'den Türkiye açıklaması

Türkiye’de melek yatırımcı: 28,3 milyon TL'lik sermaye imza attılar! Önemli proje, o girişim Türkiye'ye duyuruldu

Türkiye'de artık idam şart! Böyle evlat olmaz olsun

Sezgin Tanrıkulu'nun fezlekesi TBMM Başkanlığı'na iletildi!

Katar'dan görülmemiş Türkiye hamlesi! Yetkili isim '6 ay boyunca buradayız' dedi ve inanılmaz rakamı açıkladı

Uğur Dündar'dan Sözcü TV'de şoke eden çıkış! Övgü yağdırdı: Haklarını teslim edelim!

Selçuk Bayraktar müjdeledi! Baykar komşuda şirket açtı

Kritik gelişme Türkiye'ye duyuruldu! HÜRJET Afterburner açtı
Yaşam Yıldırımın isabet ettiği ağaçlık alanda yangın
Yaşam

Yıldırımın isabet ettiği ağaçlık alanda yangın

Yeniakit Publisher
2023-10-02 23:24:00 -

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yıldırımın isabet ettiği ağaçlık alan alevlere teslim oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz’in doğusu için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay’ın kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava etkisini iyide iyiye hissettirdi. Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde ağaçlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü alan alevlere teslim oldu. Bölgede yaşayan bir vatandaşsa o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Yangında çevreye sıçramadan kendiliğinden söndü.

Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23