Yıldırımın isabet ettiği ağaçlık alanda yangın
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yıldırımın isabet ettiği ağaçlık alan alevlere teslim oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz’in doğusu için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay’ın kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava etkisini iyide iyiye hissettirdi. Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde ağaçlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü alan alevlere teslim oldu. Bölgede yaşayan bir vatandaşsa o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Yangında çevreye sıçramadan kendiliğinden söndü.
Kaynak: İHA