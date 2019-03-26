0553 313 94 23

Yıldırım’dan Ümraniyelilere buz pisti müjdesi

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniyelilere buz pisti müjdesi verdi.

26 Mart 2019 Salı 00:25
Yıldırım’dan Ümraniyelilere buz pisti müjdesi

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniyelilere buz pisti müjdesi verdi. Yıldırım, “Silivrikapı’daki yer öyle tuttu ki, her yerden müşterisi var ama yetişemiyor. İnşallah burası olursa cazibe merkezi olacak. Tabi önce Ümraniyelilere hizmet edecek.” dedi.



Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarını gündüz saatlerinde esnaf ziyaretleri ile sürdürürken, akşam saatlerinde de çeşitli programlarla sürdürdü. Yıldırım, gündüz saatlerinde eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ile esnafı ziyaret etti ve dertlerini dinledi. Başkan Adayı Yıldırım, akşam saatlerinde de Ümraniye Nikah Sarayı’nda düzenlenen ‘Ordulular İle Gönülden Gönüle’ programına katılarak Ordulularla buluştu. Bu programdan ayrılan Yıldırım, daha sonra da Sivas Zara Gühertaş Köyü Derneği’ni ziyaret etti. Katıldığı programlarda projelerini anlatan Yıldırım, Ümraniyelilerden destek istedi.



Yaptığı konuşmada bir de müjde veren Başkan Adayı İsmet Yıldırım, “Çakmakspor Kulübümüz var. Oranın mülkiyet hakkı Yargıtay’dan çıktı, hazineye geçti. Biz şimdi orada güzel bir spor kompleksi yapacağız. Bir de oraya buz pisti projesi çizdik. Olur mu orada buz pisti, ne diyorsunuz. Yani bir tane TopkapıSilivrikapı’da var, bir tane de burada olursa Anadolu yakasında. Demek ki İstanbul’da iki tane olacak. Silivrikapı’daki yer öyle tuttu ki, her yerden müşterisi var ama yetişemiyor. İnşallah burası olursa cazibe merkezi olacak. Tabi önce Ümraniyelilere hizmet edecek.” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 00:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "PKK ile iltisaklı adaylar belediye meclis üyeliği yapamaz"
    1. "PKK ile iltisaklı adaylar belediye..
    2. Yıldırım’dan Ümraniyelilere buz pisti..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli..
    4. Dışişleri Bakanlığından ABD’nin Golan..
    5. Altun'dan A Milli Futbol Takımı'na..
    6. "İŞİD’in yenilgisinden itibar kazanmak..
    7. Kanada da ABD'nin Golan kararını..
    8. Kavgada bıçaklanan Afganistanlı genç..
    9. Şenol Güneş'i 'araba' sorusu kızdırdı!
    10. Dışişleri Bakanlığı: "ABD yönetiminin..
    11. CHP'den ABD'nin Golan Tepeleri..
    12. Dışişleri Bakanlığından Golan Tepeleri..
    13. Jeffrey'den "Suriye'de güvenli bölge"..
    14. Cezayir'de gösterilere katılan..
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mart 2019
    16. Şenol Güneş: "Yanlışlarımızı görürsek..
    17. Bakan Pakdemirli: "8 milyar 777 milyon..
    18. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay esnafla..
    20. KONDA'dan anket kararı!
    21. Milli maçın ardından
    22. Narven Termal Kasaba, 3. yılını..
    23. "26. İstanbul Caz Festivali" 29..
    24. MHP İl Başkanı Yüksel Aydın Tosya’da..
    25. Kanada Dışişleri Bakanlığı:..
    26. Avusturya'da nevruz kutlaması
    27. ABD'den Suriye açıklaması: Türkiye..
    28. Yüksekova’da kar
    29. Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları..
    30. Dışişleri Bakanlığı: "Karar (Golan..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!
    CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!