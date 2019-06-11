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Yıldırım’dan Bahçeli açıklaması!

İSTOÇ’ta esnaf ile buluşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sayın Bahçeli mitili İstanbul'a attı. Cumhur İttifakı için çalışmaya devam ediyor. Diğer konular bizim ittifakımıza zarar veremez" dedi

11 Haziran 2019 Salı 12:05
Yıldırım’dan Bahçeli açıklaması!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali YıldırımİSTOÇ esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantı sonrası gazetecileri sorularını yanıtlayan Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalara ilişkin olarak, "Sayın Bahçeli mitili İstanbul'a attı. 23'üne kadar Cumhur İttifakı adayı için, benim için bütün teşkilatı ile çalışmaya devam ediyorlar. Bunun dışında herhangi bir faaliyeti yok. Diğer konular hiçbir şekilde bizim ittifakımıza zarar veremez" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Diyarbakır'da söylediği "Kürdistan" sözleri ile ilgili olarak ise, "Ben onlarla ilgili herhangi bir yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Cumhuriyet kurulmadan önce bu bölgelerde Osmanlı topraklarında her türlü etnik gruba sahip temsilciler vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün bu temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığı için büyük mücadele başlattı" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:05
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. İSTOÇ
  3. Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Lideri Devlet Bahçeli
  4. Diyarbakır

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