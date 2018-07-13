Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı Binali Yıldırım için Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Tören sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası tevcih etti.

TörendeBinali Yıldırım'ın hayatını anlatan kısa film gösterildi. Binali Yıldırım'ın bu sırada gözlerinin dolduğu görüldü.

YILDIRIM’A DEVLET ŞEREF MADALYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65. Hükümetin Başbakanı Yıldırım'a, hizmet süresince gösterdiği üstün başarı dolayısıyla Devlet Şeref Madalyası tevcih etti.

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yürürlükten kalkan Başbakanlığın mührünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması:

“Sayın Binali Yıldırım, 2002'den beri ülkemizin kalkınması, ülkemizin refahı için ortaya koyduğu çabayla gönlümüzde müstesna bir yer edinmiştir. Bizim burada takdim ettiğimiz madalya sadece devletimiz ve halkımız adına gösterilen fedakarlıklar karşısında fedakarlık nişanesidir.

Vatanına imanla bağlı, milletine gönülden sevdalı hizmet ehlini, yeni projeler, yeni eserler ve çok daha büyük projeler için teşvik etmektir.

“BAZILARI GİBİ YOLUNU ŞAŞIRMADI”

Son 16 yılda millletvekili, Ulaştırma Bakanı ve Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, bundan sonra Meclis Başkanı olarak hizmet etmeye devam edecektir. Uzlaşmacı, kuşatıcı tavrını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum.

Binali Bey 2002'den beri aldığı görevlerle ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için ortaya koyduğu çabalarla hepimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Bizim burada takdim ettiğimiz madalya, sadece vefa borcumuzun bir nişanesidir.

Binali Bey, 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Gücünü ve itibarını makamından değil; millete yapmış olduğu hizmetlerden alan bir arkadaşımız oldu.

“RABBİM BİZE BİNALİ BEY GİBİ SAĞLAM DOSTLAR HEDİYE ETTİ”

‘Önce yoldaş sonra yol’ derler. Allah'a hamdolsun 40 seneyi aşan siyaset yolculuğunda Rabbim bize Binali bey gibi sağlam dostlar hediye etti. Siyasette aynı değerleri paylaştığınız yol arkadaşlarınızın değeri her şeyin üstündedir. Dostluk yolun sıkıntılarına karşı beraber göğüs germektir. 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı atlatmıştır. Binali Bey en uzak yollardan kuş kanadıyla gelmiştir.

Onun için Ulaştırma Bakanı olmuştur. Son 16 yılda ulaştırma, haberleşme ve denizcilik alanında Binali Bey'in mutlaka imzası vardır. Pek çok tarihi atılımı birlikte hayata geçirdik. Binali Yıldırım'la başbakanlığı döneminde yakaladığımız uyumu Meclis Başkanlığı görevinde de yakalayacağız.

Sadece son 16 yılda ülkemize milletvekili, Ulaştırma Bakanı, Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, inşallah bundan sonra TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecektir. Gerek Bakanlığı gerekse Başbakanlığı döneminde sergilediği uzlaşmacı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum.

Binali Bey 15 Temmuz gecesi cesaretiyle milletimizin gönlündeki yerini ayrıca pekiştirmiştir. Binali Bey o gece tarihi bir duruş sergilemiştir. Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin en büyük destekçilerindendir.

Binali Bey, MHP lideri Devlet Bahçeli ile beraber bu hassas süreci kurtarmakla kalmadı aynı zamanda iki farklı partinin bir araya gelmesine katkıda bulunarak Türk demokrasisinin gücüne güç kattı.

40 yılı aşan siyasi hayatımız boyunca milletimize efendilik değil, daima hizmetkârlık yaptık.Milletin emanetini namusumuz bilip, canımız pahasına ona sahip çıktık. Hakk’tan güç alarak halka hizmet etmenin şerefine nail olduk. Vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden hizmet yapmaya devam edeceğiz.”

ERDOĞAN'IN ARDINDAN YILDIRIM KONUŞTU, ERDOĞAN’A YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU

Binali Yıldırım törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ithafen yazdığı mektubu okudu. Yıldırım’ın mektubu şöyle:

“Sayın Başkanım, 16 Nisan 2017 halk oylamasının kabul edilmesi sonrasında yapılan 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini milletimizin desteği, rabbimizin lütfuyla kazanarak cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk seçilmiş, kurucu başkanı oldunuz.

Zatı devletlerinizi en derin duygularımla tebrik ediyor, yeni dönemde3 başarılarınızın artarak devamını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Son Başbakan olarak bugüne kadar devlet idaremizin, bütün tarihi kararlarında, milletimiz ve ülkemiz adına bu ulvi makamların iradesini temsil eden Başbakanlık mührünü binlerce yıllık Türk devlet hayatımızın bir aziz hatırası ve ölümsüz nişanı olarak değerli cumhurbaşkanımız ve seçimle gelen ilk cumhurbaşkanımız olan zatı devletlerinize arz etmekten büyük bir bahtiyarlık ve şeref duyuyorum.

Bu mührü arz ederken, bir kez daha sizi tebrik ediyorum. Allah daima elinizden tutsun ve bu millete hizmet yolunda sizi dava ve yol arkadaşlarınızı, mücadelenize omuz veren herkesi 7-'den 70'e aziz milletimizi, güzel ülkemizi, adalet ve hukuk ekseninde güçlenen devletimizi payidar kılsın. En derin hürmetlerimle...”

“TÜM KALBİMLE SİZLERE ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM”

Binali Yıldırım törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu mübarek günde hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, zatı devletlerinizin şahsıma tevdii ettiği bu şeref madalyasını 40 yılı bulan devlet ve millet hizmetiyle eşsiz yol arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak görüyor ve tüm kalbimle sizlere şükranlarımı arz ediyorum.

Sayın cumhurbaşkanım yaptığınız konuşma hakikaten beni, sizlerle karşılaştığım ilk günlere götürdü. Ve o günden bugüne hayat çizgimizde yaşadıklarımızı bir kez daha yaşama fırsatı verdi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi önce refik, sonra tarik. Önce yol arkadaşı, sonra yol. Yolumuzun buluştuğu 70’li yılların sonundan bugüne kadar geçen 40 yıl içerisinde hep beraber olduk. İyi günlerde de zor günlerde de beraber olduk. İstanbul belediyesinin çözülemez denilen sorunlarını çözerken de beraberdik ve oradan Türkiye’nin her köşesine vatandaşlarımızın umudu olarak yanan bir ışık gerektiğinde de partimizi kurarken de beraberdik. Yol arkadaşlığımız orada da devam etti.

Sayın cumhurbaşkanım siz söylenecek her şeyi söylediniz. Ben çok daha fazla bir şey söylemek istemiyorum.

“GÜN GELDİ AİLEMİZİ İHMAL ETTİK”

Ancak söylemek istediğim birkaç şey; hepimiz bu ülke için hizmet etmek adına gece gündüz çalıştık, gayret ettik. Gün geldi ailemizi ihmal ettik. Gün geldi çocuklarımıza gereken ilgiyi gösteremedik. Ama hiçbir zaman ülkeye ve millete hizmet yolunda yüksünmedik, mücadelede geri kalmadık. Partimizin kurulduğundan kısa bir süre sonra iktidara gelmesiyle beraber ülkenin artık çözülemez denen sorunlarını, ortaya koyduğunuz liderlik sayesinde bir bir çözerek geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3 kat büyüttük.”