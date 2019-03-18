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Yıldırım, İstanbul 4.0 vizyonunu iş dünyasına anlattı! İstanbul’u ihracatla uçuracak

İhracatçılarla bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kentin milli gelirdeki payını 300 milyar dolara, 75 milyar dolar olan ihracatını da 125 milyar dolara çıkarmak istediklerini söyledi.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:42
Yıldırım, İstanbul 4.0 vizyonunu iş dünyasına anlattı! İstanbul’u ihracatla uçuracak

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM)Küresel Ticaret Merkezi İstanbul Geleceğini Konuşuyor” konulu toplantısına katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ihracatçıların Türkiye’nin gururu olduğunu söyledi.

“İhracat ekonominin jet yakıtı”

İhracatçıların, dünyanın dört bir tarafına gidip hem Türkiye’nin tanıtımına hem de döviz girdisi yaparak ekonomisine büyük katkı sağladığını aktaran Yıldırım, “İhracat, ekonominin jet yakıtı gibidir. Ne kadar yakıtınız varsa o kadar uçarsınız. Sizlerin sayesinde 2018’i iyi geçirdik. Türkiye’yi tanıtmakla yetinmiyor, ülkemize getirdiğimiz dövizle katkı sunuyorsunuz. Buradaki arkadaşlar birlikte çalıştık. İstanbullular, yetki verirlerse yeni dönemde de birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Üreten bir istanbul var”

İstanbul’a başkan olması halinde hayata geçireceği projeleri anlatan Yıldırım, kentin Türkiye ekonomisine yaptığı katkıyı rakamlarla anlatarak, şunları söyledi: “Ortak geleceğimiz İstanbul için, İstanbul 4.0 diye bir vizyonla yola çıktık. Burada yeni nesil belediyecilik var. Üreten bir İstanbul var. Yatırım, turizm, ihracat ve birçok alanda üretmeye devam edecek. İstanbul, Türkiye’nin binde 7’sini, nüfusun ise yüzde 20’sine sahip. İstanbul için gelecek 5 yıl içinde hedeflerimiz var. İstanbul’un milli gelir içindeki payını 300 milyar dolara yükseltmek istiyoruz. İstanbul’un ihracatını 75 milyar dolardan 125 milyar dolara yükseltmek istiyoruz. Böylece de 500 bin asgari istihdam oluşturmak istiyoruz.

“İstanbul Ankara’sız, Ankara da İstanbul’suz olmaz”

Güvenli ve akıllı bir şehir oluşturmak için pek çok projeleri olduğunu vurgulayan Yıldırım, bunların hayata geçirilmesi için Ankara ile birlikte çalışacaklarını belirtti.

Bazı belediye başkan adaylarını eleştiren Yıldırım, “Bazı aday arkadaşlar çok esip gürlüyor. ‘Ben İstanbul’u tek başıma yöneteceğim. Ankara’yı bu işlere karıştırmayacağım’ diyor. Yani bir ay bütçeniz gelmezse maaş veremezsiniz. Yerinizden kalkamazsınız. İstanbul Ankara’sız, Ankara da İstanbul’suz olmaz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:42
  1. Ankara
  2. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
  3. Küresel Ticaret Merkezi İstanbul Geleceğini Konuşuyor
  4. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  5. İstanbul 4.0

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