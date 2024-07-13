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Yaşam Yıldırım isabet eden 63 kişi yaşamını yitirdi
Yaşam

Yıldırım isabet eden 63 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2024-07-13 22:59:00 -
Yıldırım isabet eden 63 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde yıldırım düşmeleri sonucu son 2 günde 63 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde yıldırım düşmesi sonucu 63 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Uttar Pradeş'in 10 bölgesinde ve Bihar'ın çeşitli bölgelerinde çarşamba ve perşembe günleri çok sayıda yıldırım düştü.

2 GÜNDE 63 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yıldırım düşmesi sonucu Uttar Pradeş'te en az 43, Bihar'da ise 20 kişi öldü. Sağlık yetkilileri, ayrıca, Bihar eyaletinde 40 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

240 BİN YILDIRIM DÜŞME VAKASI YAŞANDI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meteoroloji uzmanları, bu tür çok sayıda güçlü yıldırım olaylarının muson aylarında olağan dışı olduğunu vurgularken, IMD, çarşamba ve perşembe günü sadece Hindistan'da değil, Bengal Körfezi ve Arap Denizi de dahil olmak üzere yakın bölgelerde 240 bin yıldırım düşmesi vakası olduğunu duyurdu. IMD, gelecek beş gün boyunca Hindistan'ın güneybatı ve kuzeydoğusunda şiddetli yağışlar beklendiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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