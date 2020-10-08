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Aktüel Yıldırım düşen 3 dekarlık anız alanı yandı
Aktüel

Yıldırım düşen 3 dekarlık anız alanı yandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 00:36:33 -
Yıldırım düşen 3 dekarlık anız alanı yandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, yıldırım düşmesi sonucu çıkan anız yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Yukarıçobanözü köyündeki 2 ayrı noktaya akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu anız yangını çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köy halkı yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen Samatlar Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

Köy merkezine 50 metre kala söndürülen yangında, 3 dekar anız alanı yandı.






nedeniyle çıkan yangında, 2 dekar anız yandı.

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