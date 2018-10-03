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Yıldırım çok sert çıktı! Bunlar zırvalıyor

Türkiye'nin uyarılarına rağmen Amerika PKK'ya destek vermeye devam ediyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:05
Yıldırım çok sert çıktı! Bunlar zırvalıyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla Swiss Hotel The Bosphorus'ta düzenlenen TRT World Forum'un açılışına katılarak konuşma yaptı.

Yıldırım ABD'nin PKK'ya destek vermesine sert tepki gösterdi.  ABD'nin PKK'ya sağladığı desteğe çok sert çıkan Yıldırım, "ABD, biz onlarla stratejik bir işbirliği yapmıyoruz, taktik bir işbirliği yapıyoruz diyor. Ne demek? Zırva" ifadelerini kullandı. İşte Yıldırım'ın açıklamaları.

35 bin masum insanı katleden bu örgüt, PKK, bugün de PYD/YPG adıyla ne yazık ki Suriye topraklarında faaliyetini sürdürüyor. Acı olan, onların bu faaliyetini sürdürebilmesi de dost bildiğimiz, NATO'da müttefik bildiğimiz Amerika'nın açık, aleni, doğrudan desteğiyle oluyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HİÇBİR ŞEKİLDE MAZUR GÖRÜLECEK YANI YOK: Binlerce tır silah, füze, her türlü mühimmat bu terör örgütüne aktarılıyor. Bu soruyu sorduğumuzda müttefikimiz ve dostumuz olan ülkenin verdiği cevap çok enteresan, 'Biz onlarla stratejik bir işbirliği yapmıyoruz, taktik bir işbirliği yapıyoruz'. Ne demek? Zırva. Terör örgütüyle iş birliğinin hiçbir şekilde mazur görülecek yanı yoktur."

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:05
  1. tbmm
  2. abd
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  4. bnal yıldırım

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