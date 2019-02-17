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Yıldırım: “Çok güzel bir imarla burayı ayağa kaldıracağız”

İSTANBUL (İHA) – AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, bazı mahallelerde tapu ve imar ile ilgili sorunlar yaşandığını hatırlatarak “Yani okulu ile, yolu ile, sosyal tesisleri ile, otoparkı ile, çocukların yeşil alanı ile birlikte inşallah çok güzel bir imarla burayı yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 00:19
Yıldırım: “Çok güzel bir imarla burayı ayağa kaldıracağız”

İSTANBUL (İHA) – AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, bazı mahallelerde tapu ve imar ile ilgili sorunlar yaşandığını hatırlatarak “Yani okulu ile, yolu ile, sosyal tesisleri ile, otoparkı ile, çocukların yeşil alanı ile birlikte inşallah çok güzel bir imarla burayı yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.



Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, ‘Halk Meclisi’ toplantıları çerçevesinde Hekimbaşı, Saray, İnkilap, Kazım Karabekir ve Elmalıkent Mahallesi sakinleriyle buluştu. Bu toplantılara AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. Toplantılarda vatandaşların sorunlarını dinleyen, istek ve temennilerini alan Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, vatandaşların sorularını tek tek yanıtladı. Yıldırım, bazı mahallelerde yaşanan imar ve tapu sorunları ile ilgili vatandaşları rahatlatan açıklamalar yaptı. Bu sorunlarla ilgili bir formülünün olduğunu ifade eden Yıldırım, “Bizim formülümüz ne. Burası Kazım Karabekir Mahallesi’nden kopan diğer mahallelerimizle birlikte 80 bin kişinin yaşadığı bir yer. Benim kafamda bir formül var. Her gittiğimiz yerde anlatıyorum. Burası sekiz buçuk milyon metre kare bir arazi. Bir plan yapılmış. Bana göre, Ümraniye’nin nüfusu 700 bin. Niye nüfusumuzu arttıralım. 80 bin kişi mi yaşıyor, bunların daireleri mi var. Bu kadarlık yer yapalım” şeklinde konuştu.



Yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şirketi KİPTAŞ’ta görev yaptığını ve imar işinin kendi alanı olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Bu işlerin mektebini okuduk, medresesini okuduk. Bu işten başka bir iş yapmıyorum. İmar işi bizim işimiz. Siz bana güvenin. Allah’ın izniyle bu işlerin üstesinden geliriz” dedi.Yıldırım, gerekirse bazı mahallelerde uygulamalar yaparak vatandaşlara örnekleri göstereceklerini dile getirdi.



Düzensiz yapılaşma nedeniyle bazı yollarda yürünmediğini hatırlatan Yıldırım, son yapılan imar planlarına da değinerek, “Onun için bu mahallelerdeki en önemli konumuz tapu olmuş, imar olmuş. Ve güzel bir imar olmuş. Yani okuluyla, yeşil alanıyla, yoluyla sosyal tesisleriyle, otoparkıyla, çocukların yeşil alanı ile birlikte inşallah çok güzel bir imarla burayı yeniden ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.



AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da belediyeciliğin AK Parti’nin işi olduğunu ifade ederek, önümüzdeki seçimlerin yerel seçimlerden çok beka sorunu olduğunu dile getirdi ve vatandaşları Cumhur İttifakı’na destek vermeye davet etti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 00:19
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