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Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, taksi şoförü oldu, projelerini anlattı

Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz Yıldırım sokaklarında taksi kullandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:14
Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, taksi şoförü oldu, projelerini anlattı

Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz Yıldırım sokaklarında taksi kullandı. Yolcuların Yıldırım ile ilgili sorularını cevaplayan Yılmaz, trafik ve imar sorunlarına değindi.


Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Yıldırım ilçesini karış karış gezmeye devam ediyor. 1982 yılından beri Yıldırım’da ikamet eden ve ilçenin sorunlarını en iyi bilenlerden biri olan Oktay Yılmaz taksi ile Yıldırımın sokaklarında dolaştı.


Cumhur İttifakı’nın Ak Partili Başkan Adayı Oktay Yılmaz, hazırladığı projelerin merkezinde insanları mutlu ve huzurlu kılmak olduğunu ifade ederek, "Yıldırım’ın sorunlarını biliyoruz, bunları çözmek için bu göreve talip olduk. Gönül belediyeciliğinin merkezinde bina değil insan var. Dolayısıyla önceliğimiz çocuklar, gençler ve muhtaçlar. Yıldırım’da kentsel gelişim önemli; zamanla ve tüm tarafların uyumuyla binaları dönüştürme planı sürecek ancak tüm projelerimizin merkezinde insanı mutlu ve huzurlu kılmak var” diye konuştu.


"Yıldırım yeşile doyacak"


Göreve geldiğinde Yıldırımlı çocuklar için tüm mevcut parkları tematik çocuk parkına çevireceklerini belirten Yılmaz, “Çocuklarımız için dört mevsim oyun dünyalarını zenginleştirecek oyun evleri açacağız. Gençlerimize istihdam ve sosyal hayatlarını zenginleştirici kültür, sanat, eğitim, spor, teknoloji alanlarında kuracağımız atölyeler, etkinlik klasmanları ile ön açıcı projeler uygulayacağız. Muhtaç ve dezavantajlı tüm kesimlere yönelik sosyal yardım ve dayanışma noktasında gönül seferberliği başlatacağız. Bu dönem Yıldırım yeşile doyacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:14
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