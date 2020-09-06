Yıldırım-7 Narko Terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüyle uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, saklanan uyuşturucuyu bulmak ve gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla sürdürülen operasyon kapsamında Bayırlı Mahallesi Kilimli ve Bilgin mezraları kırsalında 9 farklı noktada 1 ton 451 kilogram toz ve 305 kilogram kubar olmak üzere 1 ton 756 kilogram esrar ve 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.