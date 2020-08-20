YILDIRIM-6 Karacehennem operasyonu başladı

Oğuzhan Gültekin Ankara

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla ‘Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu’nun başladığını duyurdu. Operasyonda, Bingöl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 47 operasyonel timdeki 700 personelin görev yapıyor.

Yurtiçinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütüle

n Yıldırım 1-2-3-4-5 operasyonları kapsamında bugüne kadar sözde bölge yöneticileri ve terörden arananlar listesinde yer alanların da bulunduğu toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi, 31 mağara, sığınak, cephanelik ve depo imha edildi. Ayrıca çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Yıldırım’ operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdüğü ifade edildi.

2 terörist etkisiz

Yurtiçinde devam eden operasyonlarla terör örgütüne nefes aldırmayan kahraman askerlerimiz sınırda da kuş uçurtmuyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı iki terörist de dün düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki PKK'lı 2 teröristin daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.