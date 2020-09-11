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Aktüel Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:16:52 -
Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birliklerince 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonun ardından bölgede yürütülen arama/tarama faaliyetleri sırasında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.

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