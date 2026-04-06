Yıldıray Baştürk'ten Milli Takım'a övgü dolu sözler: Bizim çocuklar tesadüfü tarihe gömdü

A Milli Takımımızın eski futbolcularından Yıldıray Baştürk, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmemiz hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Yıldıray Baştürk, "Bu ekibin Dünya Kupası'na katılması tesadüf değil!" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türk futbolunun uluslararası alandaki başarılarını ve takımın geleceğe yönelik umutlarını yansıtmaktadır.

Baştürk, takımın performansını değerlendirirken, oyuncuların özverili çalışmaları ve teknik direktörün stratejilerinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Dünya Kupası'na katılımın, Türk futbolu için büyük bir adım olduğunu belirtti.

Baştürk, Türk futbolunun potansiyeli hakkında da konuşarak, "Bu takımın başarısı, Türk futbolunun geleceği için umut verici. Oyuncularımızın yetenekleri ve azmi, uluslararası arenada daha fazla başarı getirebilir." dedi.