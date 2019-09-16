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Yılda milyonlarca kişi ziyaret ediyor ama engelliler giremiyor

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrulgazi Türbesi’ni ziyaret etmek isteyen engelliler, engelli parkuru olmaması nedeniyle türbeye giremiyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:14
Yılda milyonlarca kişi ziyaret ediyor ama engelliler giremiyor

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrulgazi Türbesi’ni ziyaret etmek isteyen engelliler, engelli parkuru olmaması nedeniyle türbeye giremiyor. Engelliler, dualarını türbe dışından okumak zorunda kalıyor.


Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Kayı Aşireti’nin lideri Ertuğrulgazi’nin Bilecik’in Söğüt ilçesindeki türbesini, özellikle ’Diriliş Ertuğrul’ dizisi sonrası yılda yüz binlerce kişi ziyaret ediyor. Bursa’nın Kestel İlçe Belediyesi tarafından ilçede bulunan Kestel Engelliler Derneği ve Engelli Kadınlar Derneği (ENKADER) üyeleri de Söğüt’e gezi düzenledi. Gezide Ertuğrulgazi Türbesi’ni ziyaret eden dernek üyeleri burada tekerlikli sandalye yolu bulunmadığı için türbeye çıkamadı. Türbe önünde dua eden engelliler, alp kıyafetleriyle nöbet tutan askerlerin yanlarına gelmesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Engelli vatandaşlar bu kadar ilginin olduğu bir yere engellilerin nasıl gireceğinin düşünülmemesine tepki gösterdi. Engelliler, türbeye bir an önce engelli yolu yapılmasını istedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:14
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