0553 313 94 23

Yılbaşından itibaren ‘Ar-Ge’li haber sayısı 29 bin

2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen medya incelemesinde, Ar-Ge başlığı altında 29 bin 61 haber yansımasının olduğu görüldü.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:36
Yılbaşından itibaren ‘Ar-Ge’li haber sayısı 29 bin

2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen medya incelemesinde, Ar-Ge başlığı altında 29 bin 61 haber yansımasının olduğu görüldü.


Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, AR-Ge faaliyetlerine yönelik yapılan araştırma sonuçlarını inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin geçen yıl Ar-Ge faaliyetleri için 13 milyar 24 milyon TL harcadığı görüldü.Böylelikle, bu rakamın 2017 yılına göre yüzde 21,6 artış gösterdiği saptandı. Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahminlere göre de 2019 yılında Ar-Ge için tahsis edilecek ücretin 15 milyar 597 milyon olacağı öngörüldü.Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılacak paranın da en çok üniversitelere gideceği saptandı.2019 yılı içinde genel üniversite fonlarına ayrılan oran da yüzde 40,4 olarak belirlenirken, yüzde 34,4 ile savunmaya, yüzde 6,8 ile endüstriyel üretim ve teknolojiye, yüzde 4,3ile genel bilgi gelişimine ve yüzde 4 ile de eğitime gideceği görüldü.


Ar-Ge başlığı altında 29 bin 61 haber yansıması


Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen medya incelemesinde, Ar-Ge başlığı altında 60 bin 668 haber yansımasının olduğu görüldü. 2019 yılındaki haber adetleri incelendiğinde ise bu rakamın 29 bin 61 olduğu görüldü. Teknolojide yaşanan gelişme ve ödenek artışlarının da medyaya yansıyan haber başlıklarında geniş yansıma bulduğu tespit edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sorunlu buruna neştersiz çözüm; Burun dolgusu
    1. Sorunlu buruna neştersiz çözüm; Burun..
    2. Uygun fiyata cep telefonu satın alma..
    3. Somali’de patlama
    4. Mardin’in doğa harikası ’Yardere..
    5. Boğaz İçi Kıtalararası yüzme..
    6. Türk Kızılay Vekaletle Kurban Kesimi..
    7. Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor
    8. Boyner'den zengin valiz koleksiyonu
    9. Hacı adayları dualarla kutsal..
    10. 7. Akşehir XC Open 2019 Mesafe ve..
    11. Bakan Çavuşoğlu,"ABD’den Münbiç yol..
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Tehdit..
    13. Muğla'da yangın
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    15. Uyku bozukluğu depresyona yol..
    16. Çılgın aşık dehşeti
    17. Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor!..
    18. TEM otoyoluna çıkanları bu manzara..
    19. Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını..
    20. Malatya'da Avrupa kupası heyecanı..
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..