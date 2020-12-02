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Yaşam Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? | Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Yaşam

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? | Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

1 Ocak sokağa çıkma yasağı olur mu? | 1 Ocak Cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak’ın resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar 4 günlük sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak ediyor. 1 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? | Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olur mu? | 31 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı? 1 2 3 Ocak sokağa çıkma yasağı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:38:00 -
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? | Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

1 Ocak sokağa çıkma yasağı | Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları sebebiyle 1 Aralık’tan itibaren hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar 1 Ocak Cuma günü resmi tatil sebebiyle bir kısıtlamanın olup olmayacağını merak ediyor. 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs’ın yanı sıra ramazan bayramında arife günüyle birlikte dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olur mu?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? | Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan değerlendirdi.

İlhan, “Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir. Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir" dedi.

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