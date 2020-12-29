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Yaşam Yılbaşında seyahat yasağı var mı? | Seyahat izin belgesi nereden alınır?
Yaşam

Yılbaşında seyahat yasağı var mı? | Seyahat izin belgesi nereden alınır?

Seyahat yasağı ne zaman başlıyor? | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok önemli tedbir kararı uygulanıyor. Vatandaşlar şehirlerarası ulaşımın yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki, yılbaşında seyahat yasak mı? | 1 Ocak’ta şehir dışına çıkmak yasak mı? | Yılbaşı seyahat izin belgesi al

Yeniakit Publisher
2020-12-29 07:42:00 -
Yılbaşında seyahat yasağı var mı? | Seyahat izin belgesi nereden alınır?

Seyahat izin belgesi nasıl nereden alınır? | Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok tedbir uygulanıyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanana sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra eğitim uzaktan devam ediyor. Sinemalar, tiyatrolar kapalıyken restoranlar paket servisle hizmet veriyor. Peki, yılbaşında seyahat etmek yasak mı?

Yılbaşında seyahat yasağı var mı? | Seyahat izin belgesi nereden alınır?

Yılbaşında seyahat yasağı olup olmadığı merak ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde 81 ilde seyahat yasağı bulunuyor. Bu sebeple yılbaşı için kısıtlama 31 Aralık Perşembe 21.00 ile 4 Ocak Pazartesi 05.00 arasında geçerli olacak. Bu saat dilimleri arasında seyahat yasağı bulunuyor. Vatandaşlar seyahat izin belgesi alarak şehir dışına çıkabilir.

Seyahat izin belgesini valiliklerden, kaymakamlıktan, e devletten ya da ALO 199’dan alabilirsiniz.

E DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kimler seyahat izin belgesi alabilir?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla, özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

 

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

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Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

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