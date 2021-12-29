Yılbaşına kısa bir zaman kala pek çok kişi 31 Aralık akşamı hindi eti yemenin doğru olup olmadığını araştırıyor. Peki, tavuk eti hindi eti 31 Aralık’ta yenirse günah mı?

Yılbaşında hindi tavuk yemek günah mı? Yılbaşı akşamı hindi yemek haram mı?

Noel Hristiyanlara ait bir bayramdır. Noel her yıl 25 Aralık tarihinde kutlanan, İsa'nın doğumunun hatırlatıldığı Hristiyan bayramıdır. Bu bayram ya da kutlama bize ait değil Hristiyanlara aittir. Müslümanların, Hristiyanlara benzemeye çalışması ise günahtır.

"Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde yasaklanmıştır. Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51)

Müslümanların yılbaşı Hicri Yılbaşı'dır. Hicri yeni yıl ise dualar ve ibadetler ile ihya edilir.

Alimler, yılbaşında hindi etinin yenmesinin doğru olmadığını belirtiyor. 31 Aralık'ta hindi eti yemek Hristiyanlıkla benzeşmedir. Bu sebeple yeni yıl akşamı sofralara hindi eti koyulmamalıdır. Ancak yeni yıl dışında hindi eti tüketilebilir.

Bazı alimler yılbaşı gecesinde tavuk yemenin de uygun olmayacağını ifade ediyor.