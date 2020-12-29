Okullar cuma günü var mı? | Yılbaşı sebebiyle öğrenciler perşembe ve cuma günleri ders olup olmadığını merak ediyor. Milyonlarca öğrenci 15 Şubat 2021’e kadar uzaktan eğitime devam edecek. Öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken yılbaşı günü ders olup olmadığını araştırıyor. Yılbaşında canlı ders var mı?

Yılbaşında ders var mı? | 1 Ocak dersler yapılacak mı?

1 Ocak resmi tatil olduğu için cuma günü canlı ders olmayacak. 31 Aralık Perşembe günü ise resmi tatil değil. O sebeple perşembe günü normal ders programı uygulanacak.

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