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Eğitim Yılbaşında ders var mı? | 1 Ocak dersler yapılacak mı?
Eğitim

Yılbaşında ders var mı? | 1 Ocak dersler yapılacak mı?

Yılbaşında canlı ders var mı? | 2021’e sayılı günler kala milyonlarca öğrenci 1 Ocak Cuma günü canlı ders olup olmadığını araştırmaya başladı. Yılbaşında canlı ders var mı? | 1 Ocak’ta EBA TV’de ders var mı? | Yılbaşında canlı ders saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:41:00 -
Yılbaşında ders var mı? | 1 Ocak dersler yapılacak mı?

Okullar cuma günü var mı? | Yılbaşı sebebiyle öğrenciler perşembe ve cuma günleri ders olup olmadığını merak ediyor. Milyonlarca öğrenci 15 Şubat 2021’e kadar uzaktan eğitime devam edecek. Öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken yılbaşı günü ders olup olmadığını araştırıyor. Yılbaşında canlı ders var mı?

Yılbaşında ders var mı? | 1 Ocak dersler yapılacak mı?

1 Ocak resmi tatil olduğu için cuma günü canlı ders olmayacak. 31 Aralık Perşembe günü ise resmi tatil değil. O sebeple perşembe günü normal ders programı uygulanacak.

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