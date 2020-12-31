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Yaşam Yılbaşında cuma namazı kılınacak mı? | 1 Ocak camiler açık mı?
Yaşam

Yılbaşında cuma namazı kılınacak mı? | 1 Ocak camiler açık mı?

Yarın cuma kılınabilecek mi? | Koronavirüs salgını sebebiyle 31 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 1 Ocak günü de sokağa çıkma kısıtlaması olacağı için vatandaşlar cuma namazı kılınıp kılınmayacağını araştırıyor. Peki, yarın cuma namazı kılınacak mı? | Hangi camilerde cuma namazı kılınacak? | Yılbaşında cuma kılınabilecek mi? | 1 Ocak camiler açık mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:54:00 -
Yılbaşında cuma namazı kılınacak mı? | 1 Ocak camiler açık mı?

Bu hafta cuma namazı kılınacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 31 Aralık Perşembe akşamı 21.00’de başlayacak yasak 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’te sona erecek. 1 Ocak 2021 cuma gününe denk geldiği için vatandaşlar camilere gidilip gidilmeyeceğini araştırıyor. 1 Ocak camiler açık mı?

Yılbaşında cuma namazı kılınacak mı? | 1 Ocak camiler açık mı?

İçişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesinde yayınlanan yazıda vatandaşların cuma namazına gidebileceği belirtildi. Metinde şu ifadeler yer aldı: Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

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