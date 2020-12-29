Yılbaşı için geri sayım başladı. Artık sadece 2 gün kaldığı yılbaşında banka, PTT, noter, kargo, borsa ve eczaneler açık mı sorusu merak kazandı.

Yılbaşında bankalar ve kargolar açık olacak mı?

31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil.

Yılbaşında etkinlikler yasak mı?

Koronavirüs nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması belirtilen saat ve tarihlerde uygulanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle yapılacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Aralık 2020 saat 21.00’dan itibaren 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’a kadar uygulanacak. Bu yıl yılbaşı sokağa çıkma yasağı kapsamında geçecek. Yeni yılın ilk günü sebebiyle gerçekleştirilen toplu etkinlikler, bu sene koronavirüs nedeniyle yapılmayacak.