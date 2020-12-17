Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? Yılbaşında neler yasak?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen sorulara cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır." dedi.

Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor, kaç gün, hangi günler?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelgede, kısıtlamanın 31 Aralık 2020 -4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yılbaşında neler yasak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılbaşı yasaklarına ilişkin olarak şunları söyledi: “Bu hastalığın insandan insana geçen bir enfeksiyon olduğunu biliyoruz. O nedenle yılbaşında da kapalı ve kalabalık ortamlardan özellikle kaçınmak gerekiyor. Yılbaşında dört günlük sokağa çıkma yasağı olacak. Aile içi bulaşlar yüksek olduğu için, bu dönemde aile içi bir araya gelmelerin olmaması lazım. Mümkün mertebe çekirdek aileyle bu dönemi geçirmenin, dört kişiden daha fazla bir araya gelmelerin olmamasını sağlamak son derece önemli olacak.”