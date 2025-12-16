Yılbaşı öncesi "fahiş fiyat" denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, tüketicilerin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla yılbaşı öncesi denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda İstanbul'da restoran ve kafelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında zorunlu hale getirilen tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunulan işletmelerde giriş kapısının önünde ve masaların üzerinde bulundurulup bulundurulmadığı kontrol edildi.

İstiklal Caddesi'nde denetimler yapıldı

İstiklal Caddesi'ndeki işletmelerde menü ve tarifeler tek tek incelendi. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulandı. Denetimlerle tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi sağlanarak mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

"2025'te 57 milyon 548 bin 382 TL idari yaptırım uyguladık"

2025 yılında yaklaşık 26 bin 203 restoran, kafe işletmelerini denetlediklerini söyleyen İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, "İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak elimizdeki restoran, kafe ve lokantalara yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Burada vatandaşlarımızın hem aldanmaması hem de ekonomik menfaatlerini korumaları doğrultusunda Ticaret Bakanlığımız fiyat etiket yönetmeliği kapsamında menü denetimi, menü uygulamasını ortaya koydu. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulama geçildi. Vatandaşlarımız restorana veya lokantaya veya kafeye gittiklerinde içeride alacakları hizmetin bedelini restorana girmeden önce restoranın kapılarında ve vatandaşların için rahat girebileceği bir yerde işletmeler tarafından bulundurmaları zorunluluk haline geldi. Biz bu doğrultuda 2025 yılında yaklaşık 26 bin 203 restoran, kafe işletmelerini denetledik. Bu denetimler kapsamında da yaklaşık 18 bin 177 üründe aykırılık tespit ettik. Bu doğrultuda uyguladığımız idari ceza tutarı 57 milyon 548 bin 382 TL idari yapılım uyguladık. Bu alanda bazı ürünlerde özellikle iskender ve dönerde gramaj zorunluluğu getirdik. Onları takip ediyoruz. Burada vatandaşın listeye baktığında aldanmaması, vatandaşı yanıltıcı bilgilere yer verilmemesi gerekli. Bu ilk aşama. Bunların haricinde diyelim ki vatandaşımız mağdur oldu. Bu mağduriyetini, Alo 175 Tüketici Dayanışma Hattımıza iletebiliyor. CİMER üzerinden bakanlığımızın dijital platformları var. Onlar üzerinden Haksız Fiyat Değerlendirme Uygulaması, onlar üzerinden bizlere ulaştırabiliyor. Bize ulaşan bu şikayetlerin biz bugüne kadar yaklaşık yüzde 93'üne döndük. O nedenle vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bakanlığımızın da uygulama hazırlıkları aşamasında içerisinde olduğu market fiyatları konusunda bir uygulama devreye girmişti ‘marketim.org' o uygulamada vatandaşlar almak istedikleri ürünü uygulamaya girip en yakınında o ürün nerede, hangi mağazada, kaç para onu görebiliyorlar. Alışverişe çıkmadan buna bakarak ona göre alışverişlerini planlayabiliyorlar. Bunun gibi bakanlığımızda son aşamaya gelindi. Restoranların menülerinin de yayınlanacağı daha önceden bir uygulamaya şu anda bakanlarımız bir iki ay içerisinde devreye koyacak. İnşallah o da milletimiz için ayrı bir hizmet olacaktır" ifadelerini kullandı.