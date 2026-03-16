Almanya'dan ABD'ye NATO resti! Bu bizim savaşımız değil, katılmıyoruz
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonlar Orta Doğu’yu yangın yerine çevirirken, Avrupa’nın lokomotifi Almanya’dan "ittifak" sınırlarını çizen çok kritik bir açıklama geldi. Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, NATO’nun bir savunma ittifakı olduğunu hatırlatarak, devam eden çatışmaların NATO’yu bağlamadığını ilan etti. Berlin, Washington’ın yanında savaşa girmeyeceğinin altını bir kez daha kalın çizgilerle çizdi.
Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu’da tırmanan gerilime ilişkin Almanya’nın resmi tutumunu netleştirdi. Kornelius, ABD-İsrail ikilisinin İran operasyonlarını "NATO operasyonu" olarak görmediklerini ve bu sürece dahil olmayacaklarını vurguladı.
Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu, NATO'nun savaşı değil." değerlendirmesinde bulundu.
Kornelius, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı.
Alman Sözcü, "Bu, NATO'nun savaşı değil. NATO, bir savunma ittifakıdır. Alman hükümeti de ittifakın yetki alanını ve bu savaşa katılım konusundaki kendi pozisyonunu net şekilde değerlendirmelidir." dedi.
Kornelius, savaş operasyonlarının genişletilmesinin Orta Doğu ile Körfez bölgesindeki diğer ortaklar için büyük riskler doğuracağını sözlerine ekledi.
Alman hükümeti, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına katılmayacağını defalarca belirtmişti.
