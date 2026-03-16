Yüzüstü mü yatıyorsunuz? İşte yaşlanmayı hızlandıran tehlike ve altın değerindeki metotlar...
Cildiniz her gece 8 saat boyunca yer çekimiyle savaşıyor ve bununla ilgili metotları not etmelisiniz.
Cildiniz her gece 8 saat boyunca yer çekimiyle savaşıyor. Yüzdeki 'mekanik baskı' belirtilerini silmek ve zamana meydan okumak için uyku alışkanlıklarınızı değiştirin. Uyku rutininizi bir gençlik aşısına dönüştürmek elinizde...
Cilt uzmanları, yan veya yüzüstü uyuma alışkanlığının cildin sürekli aynı bölgeden katlanmasına neden olarak kırışıklıkları tetikleyebileceğini belirtiyor.
Bu uyku alışkanlığı en çok yanaklarda, göz çevresinde, çene hattında ve göğüs bölgesinde çizgilere neden olabiliyor.
Sabah'ın haberine göre, bu sebeple dermatologlar, cilt sağlığını korumak adına sırt üstü yatmanın en ideal tercih olduğunu vurguluyor. Sırt üstü uyku pozisyonu, yüzün yastıkla olan temasını minimuma indirerek mekanik baskı kaynaklı kırışıklık riskini azaltıyor. Bu da yüz hatlarının gece boyunca serbest kalmasını sağlayarak cildin daha pürüzsüz ve dinlenmiş görünmesine yardımcı oluyor.
Uzmanlar, uyku kırışıklıklarını azaltmak için bazı yöntemlerin faydalı olabileceğinin altını çiziyor.
İPEK YASTIK KILIFI Bu yöntem cilt ile yastık arasındaki sürtünmeyi azaltabilir.
Güneş kremi kullanmanın önemi: Ciltte kolajen kaybını önlemeye yardımcı olur.
Cildinizi nemlendirin ve su tüketimine önem verin: Cildin elastikiyetini korumaya destek olur.
Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan çene ve ağız bantları ile çeşitli yüz maskelerinin popülerliği artsa da, tıp dünyası bu konuda temkinli. Dermatologlar, bu tip ürünlerin kalıcı bir çözüm sunmaktan uzak olduğunu, etkilerinin kısa sürdüğünü ve hatta hassas ciltlerde tahrişe neden olabileceğini vurguluyor.
Yaşlanma belirtilerini tamamen durdurmak imkansız olsa da, bilimsel temelli yaklaşımlarla süreci kontrol altında tutmak mümkün. Uzmanlar, bilinçsiz ürün kullanımı yerine, doğru yapılandırılmış bir cilt bakımı rutini ve sağlıklı uyku alışkanlıklarının cildin genç kalmasında en etkili strateji olduğunu belirtiyor.
