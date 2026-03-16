Dünya Savaş altındaki İran'da asgari ücrete rekor zam
Dünya

Savaş altındaki İran'da asgari ücrete rekor zam

Savaş altındaki İran'da asgari ücrete rekor zam

Savaş ve ağır yaptırımların kıskacındaki İran’da, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. İran Çalışma Bakanı Ahmed Meydari tarafından yapılan açıklamaya göre, hükümetin onayladığı yeni düzenleme ile asgari ücrette tarihi bir artışa gidildi.

Katil İsrail ve ABD ile sıcak çatışmaların yaşandığı İran’da, ekonomik darboğaz ve hiperenflasyonla mücadele eden halk için kritik bir adım atıldı. İran Çalışma Bakanlığı, yeni takvim yılı öncesinde asgari ücrete yüzde 60’ın üzerinde rekor bir zam yapılacağını duyurdu.  

Artış, ülkedeki savaşla birlikte yüksek enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki yükselişin ardından geldi.

İran'da hükümet, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında asgari ücrete yüzde 60’ın üzerinde zam yapılacağını açıkladı.

Mepa News'te yer alan habere göre, İran Çalışma Bakanı’nın açıklamasına dayandırılan yerel medya haberlerine göre, hükümet onayıyla aylık asgari ücret yeni İran takvim yılında 103 milyon riyalden 166 milyon riyale yükseltilecek. Yeni takvim yılı birkaç gün içinde başlayacak. Açıklamada çocuk yardımlarında da benzer oranda artış yapılacağı belirtildi.

İran ekonomisi, uluslararası yaptırımların etkisiyle son yıllarda yüksek enflasyon ve para birimindeki değer kaybıyla karşı karşıya bulunuyor. Gayriresmi döviz piyasasına göre İran riyali, dolar karşısında ciddi ölçüde değer kaybetmiş durumda.

Geçen yıl aralık ayında yüksek yaşam maliyetleri ve ulusal para birimindeki değer kaybı nedeniyle ülke genelinde ekonomik protestolar düzenlenmişti. Gösteriler kısa sürede siyasi taleplerin de dile getirildiği geniş çaplı bir harekete dönüşmüştü.

Yetkililer protestolara sert müdahalede bulunurken, uluslararası insan hakları kuruluşları binlerce kişinin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump da o dönemde İran’daki gelişmelerle ilgili askeri müdahale ihtimalini gündeme getirmiş, daha sonra Tahran halkına yönetim değişikliği çağrısında bulunmuştu.

Uzmanlar, asgari ücretteki artışın yüksek enflasyon nedeniyle alım gücündeki kaybı ne ölçüde telafi edeceğinin belirsiz olduğunu belirtiyor.

Tel Aviv'de siren sesleri dinmiyor: İran'dan 54. dalga füze saldırısı
Tel Aviv'de siren sesleri dinmiyor: İran'dan 54. dalga füze saldırısı

Gündem

Tel Aviv'de siren sesleri dinmiyor: İran'dan 54. dalga füze saldırısı

Siyonistlerin İran itirafı: Planlar tutmadı, hedefler şaştı!
Siyonistlerin İran itirafı: Planlar tutmadı, hedefler şaştı!

Gündem

Siyonistlerin İran itirafı: Planlar tutmadı, hedefler şaştı!

İran'da casusluk operasyonu: İsrail'e bilgi sızdıran 18 medya çalışanı enselendi
İran’da casusluk operasyonu: İsrail’e bilgi sızdıran 18 medya çalışanı enselendi

Dünya

İran’da casusluk operasyonu: İsrail’e bilgi sızdıran 18 medya çalışanı enselendi

Trump'tan İran'a petrol kıskacı: Kara harekâtı için düğmeye bastı
Trump'tan İran'a petrol kıskacı: Kara harekâtı için düğmeye bastı

Gündem

Trump'tan İran'a petrol kıskacı: Kara harekâtı için düğmeye bastı

İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Size saldırma niyetimiz yok, bu iddialar Siyonist yalanı
İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Size saldırma niyetimiz yok, bu iddialar Siyonist yalanı

Dünya

İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Size saldırma niyetimiz yok, bu iddialar Siyonist yalanı

Tel Aviv Alev Alev: Katil İsrail İran füzeleriyle sarsılıyor!
Tel Aviv Alev Alev: Katil İsrail İran füzeleriyle sarsılıyor!

Gündem

Tel Aviv Alev Alev: Katil İsrail İran füzeleriyle sarsılıyor!

