Savaş altındaki İran'da asgari ücrete rekor zam

Katil İsrail ve ABD ile sıcak çatışmaların yaşandığı İran’da, ekonomik darboğaz ve hiperenflasyonla mücadele eden halk için kritik bir adım atıldı. İran Çalışma Bakanlığı, yeni takvim yılı öncesinde asgari ücrete yüzde 60’ın üzerinde rekor bir zam yapılacağını duyurdu.

Artış, ülkedeki savaşla birlikte yüksek enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki yükselişin ardından geldi.

Mepa News'te yer alan habere göre, İran Çalışma Bakanı’nın açıklamasına dayandırılan yerel medya haberlerine göre, hükümet onayıyla aylık asgari ücret yeni İran takvim yılında 103 milyon riyalden 166 milyon riyale yükseltilecek. Yeni takvim yılı birkaç gün içinde başlayacak. Açıklamada çocuk yardımlarında da benzer oranda artış yapılacağı belirtildi.

İran ekonomisi, uluslararası yaptırımların etkisiyle son yıllarda yüksek enflasyon ve para birimindeki değer kaybıyla karşı karşıya bulunuyor. Gayriresmi döviz piyasasına göre İran riyali, dolar karşısında ciddi ölçüde değer kaybetmiş durumda.

Geçen yıl aralık ayında yüksek yaşam maliyetleri ve ulusal para birimindeki değer kaybı nedeniyle ülke genelinde ekonomik protestolar düzenlenmişti. Gösteriler kısa sürede siyasi taleplerin de dile getirildiği geniş çaplı bir harekete dönüşmüştü.

Yetkililer protestolara sert müdahalede bulunurken, uluslararası insan hakları kuruluşları binlerce kişinin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump da o dönemde İran’daki gelişmelerle ilgili askeri müdahale ihtimalini gündeme getirmiş, daha sonra Tahran halkına yönetim değişikliği çağrısında bulunmuştu.

Uzmanlar, asgari ücretteki artışın yüksek enflasyon nedeniyle alım gücündeki kaybı ne ölçüde telafi edeceğinin belirsiz olduğunu belirtiyor.