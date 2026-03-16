İtalya’dan ABD’nin "Hürmüz" dayatmasına rest! Bakan Tajani: "Diplomasi şart, macera değil!"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz ve Somali açıklarındaki iki misyonunun Hürmüz Boğazı'nı kapsayacak şekilde genişletilecek nitelikte olmadığını düşündüğünü söyledi.

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Tajani, toplantı öncesinde İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik koalisyon talebine ilişkin Tajani, AB’nin, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlatılan "Aspides" misyonu ile 2008'de oluşturulan "Atalanta" deniz korsanlarıyla mücadele misyonuna atıf yaparak, "Aspides ve Atalanta misyonlarının güçlendirilmesi gerekiyor. Ancak bunların savunma ve korsanlıkla mücadele görevleri olduğu için yetki alanlarının Hürmüz Boğazı'na genişletilebilecek misyonlar olduğunu düşünmüyorum. Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini garanti etmek için çalışmanın doğru olduğu kanısındayım." dedi.

Aspides ve Atalanta misyonlarının Hürmüz Boğazı’na genişletilmesinin "karmaşık" bir konu olduğunu vurgulayan Tajani, Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Tajani, İran'a komşu ülkelerdeki üslerde ABD askerleriyle beraber bulunan İtalyan askerlerinin sayısının İran'ın misilleme saldırıları sebebiyle azaltıldığını ancak üslerdeki taahhütlerini yerine getirmek üzere buralarda kalmaya devam edeceklerini belirtti.

- İtalya'nın Ukrayna'ya desteğini yineledi

Tajani, Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli’nin birkaç hafta önce Rusya'nın Roma Büyükelçisi Aleksey Paramanov ile görüştüğünün ortaya çıktığının ve muhalefetin buna sert tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, "Bu gereksiz bir polemik. Rusya ile diplomatik ilişkilerimizi kesmiş değiliz. Bakan Yardımcısı, İtalya’ya akredite büyükelçiyi kabul etti. Gizli yapılmadı. İtalya’nın pozisyonunu yineledi." diye konuştu.

Rus hidrokarbonlarının satın alınmasına yönelik ABD ve Avrupa içinden gelen açıklamalara dair görüşleri sorulan Tajani, şu yanıtı verdi:

"Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, devam eden bombardımanları kınıyoruz. Savaş devam ettiği sürece, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar değiştirilemez. Çünkü bunlar barış masasına oturma konusunda ilerlemeyi sağlıyor. Barış sağlandıktan sonra ki size hatırlatmak isterim, Rusya ile savaş halinde değiliz, eskiden yaptığımız şeyleri yapmaya başlayabileceğiz."

Tajani, bu konudaki tutumlarını, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce görüştüğü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye de aktardığını kaydetti.