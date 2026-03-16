Kemalist Özlem Gürses'ten Siyonist seviciliği

Cahilliğini konuşturan Özlem Gürses, İran'ı ordusuz bırakıp, İsrail seviciliğine soyundu.

Gürses, "İran'ın düzenli bir ordusu yok ama teröristleri var. Radikal İslamcı ordusu var. Netanyahu'nun en büyük korkusu canlı bombalar Allah muhafaza." diyerek büyük bir skandala imza attı.

Cahillik zirve yapmış

İran Silahlı Kuvvetleri düzenli bir orduya sahiptir. Bu yapı iki ana bileşenden oluşur. İran Ordusu ve İran Devrim Muhafızları Ordusu İran'ın silahlı kuvvetlerini oluşturur. Bunların yanında İran Orta Doğu'da bazı silahlı gruplar üzerinde de etkindir.