Seküler mahallenin ‘Ortaylı yası’ kısa sürdü Cenazede selfie yarışı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul’da düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenen anma programına akademisyenler, öğrenciler ve sevenleri katıldı.

Ancak cenaze ve anma programı sırasında yaşanan bazı görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Tören sırasında bazı kişilerin "Dışkıcı Prof" olarak tanınan Celal Şengör ile fotoğraf çekilmek istemesi dikkat çekti. Görüntülerde, Şengör ile selfie çekmek isteyen kişilerin yoğun şekilde etrafını sardığı görüldü.

Cenazeye Ortaylı’ya son görevini yerine getirmek için katılan Şengör’ün, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla karşı karşıya kaldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülerde bazı kişilerin selfie çekerken Şengör’e yakın temas kurduğu ve omzuna el attığı anlar da yer aldı.

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.