2026 Ramazan Bayramı tatili için plan yapanlar dikkat! İşte gün gün bayram hava durumu raporu:

2026 Ramazan Bayramı tatili için plan yapanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bayram haftasında yurdun büyük bir bölümünde "geçiş havası" ve yer yer kış etkileri hakim olacak.
Bayram Öncesi ve Arife (19 Mart Perşembe)
-
Sıcaklık Düşüşü: Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Perşembe gününden (Arife) itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacak.
-
Yağış Alarmı: Arife günü Türkiye'nin neredeyse tamamında (İzmir ve Aydın gibi sınırlı yerler hariç) çok bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. İç kesimlerde sağanak, Doğu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur etkili olabilir.
Bayramın 1. Günü (20 Mart Cuma)
-
Batı ve Akdeniz: İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere batı illerinde daha sakin ve yer yer güneşli bir "bahar havası" bekleniyor. Antalya ve çevresinde sıcaklıkların 20°C'nin üzerine çıkması öngörülüyor.
-
Doğu ve Karadeniz: Bu bölgelerde kış şartları devam ediyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağmur ve yükseklerde kar yağışı görülebilir.
-
Toz Taşınımı: Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde Suriye üzerinden gelecek toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilir.
Bayramın 2. ve 3. Günü (21 - 22 Mart)
-
Bulutlanma Artıyor: Bayramın ikinci gününden itibaren gökyüzündeki bulut yoğunluğu artacak.
-
Dönüş Yolu Yağışı: Bayramın son günü (Pazar) akşam saatlerinde Marmara Bölgesi genelinde yağış ihtimali artıyor. Dönüş yoluna geçecek sürücülerin yer yer hafif çiseleyen yağmura karşı dikkatli olması öneriliyor.
Bölgesel Uyarılar
Önemli: Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli bölgelerde çığ riski, İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise sabah saatlerinde zirai don ve pus tehlikesi devam ediyor.
Bayrama kadar hava nasıl olacak?
Yeni hafta Türkiye genelinde daha serin bir hava ile başlayacak.
İstanbul çoğunlukla bulutlu ve 10 derece.
Ankara parçalı bulutlu 14 derece.
İzmir 17 derece, Bursa 13 derece, Antalya 20 derece.
Marmara Bölgesi
Bölge genelinde bulutlu bir hava hakim olacak. Karayel rüzgarı hafif esecek. Sıcaklıklar 10-13 derece aralığında seyredecek.
İç Anadolu Bölgesi
Sivas çevresinde bulutluluk daha fazla. Eskişehir 14, Konya 15, Sivas 10 derece civarında olacak.
Ege Bölgesi
Aydın ve Muğla çevresinde de bulutlu hava etkili. Rüzgar hafif. Manisa 15, Muğla 17, Denizli 19 derece.
Akdeniz Bölgesi
Yağışlar zayıflasa da bulutluluk devam ediyor. Adana 20, Hatay 17 derece.
Karadeniz Bölgesi
Bölge genelinde bulutlu hava hakim. Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevrelerinde yağış bekleniyor. Bolu 10, Samsun 12 derece.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Güneydoğu’da yağmur etkisini azaltıyor. Doğu Anadolu’da Erzurum ve Kars’ta kar, Hakkari ve Van çevresinde sulu kar görülebilir. Erzurum 5, Diyarbakır 14 derece.
Bayram planı yapan vatandaşlar için uzmanlar özellikle arife günü ve bayramın ilk günlerinde görülebilecek yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.