Parmağındaki yüzüğe dikkat! Bu ölmedim videosu da sahte çıktı

Sosyal medya dedektifleri ve dijital adli tıp uzmanları, videolarda saniye saniye hata avına çıkarken; videonun bir noktasında parmağında görünen yüzüğün, el hareket ederken aniden kaybolması "bu kadarına da pes" dedirtti.

Yapay zekanın (AI) en büyük zayıflığı olan "uzuv ve aksesuar tutarlılığı" hatası, Netanyahu’nun yaşadığını kanıtlama çabasını büyük bir fiyaskoya dönüştürdü.

Özellikle yapay zekanın elleri işlemekte zorlanması nedeniyle Netanyahu’nun videolarda sürekli ellerini saklamaya çalışması veya parmak sayılarındaki orantısızlıklar dikkat çekerken; "ölmedim" mesajı vermek için yayınlanan görüntülerdeki "kaybolan yüzük" detayı, videonun bir deepfake (sahte video) olduğu iddialarını zirveye taşıdı.