İçişleri Bakanlığı duyurdu: 8 ilde 10 suç örgütü aynı anda çökertildi! 34 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi… İçişleri Bakanlığı, 8 ilde eş zamanlı olarak yürütülen ve 10 ayrı organize suç örgütünü hedef alan dev operasyonun sonuçlarını açıkladı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda, 2,5 milyar TL’lik kirli para trafiği deşifre edilirken, yakalanan 73 şüpheliden 34’ü demir parmaklıklar ardına gönderildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilerek el konulan banka hesaplarının değeri ise tam 580 milyon TL olduğu belirtildi.
Bakanlık açıklamasına göre, gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerin Samsun'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.
Açıklamada, İstanbul, Mersin ve Manisa'da "nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık" suçlarının işlendiği, Ağrı ve Şırnak'ta akaryakıt kaçakçılığı, Balıkesir'de ise tefecilik yapıldığının belirlendiği kaydedildi.
Operasyonların, Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu incelemesi sonucunda ise şüphelilere ait yaklaşık 580 milyon TL değerindeki 126 banka hesabına el konuldu.