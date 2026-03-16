İçişleri Bakanlığı duyurdu: 8 ilde 10 suç örgütü aynı anda çökertildi! 34 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi… İçişleri Bakanlığı, 8 ilde eş zamanlı olarak yürütülen ve 10 ayrı organize suç örgütünü hedef alan dev operasyonun sonuçlarını açıkladı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda, 2,5 milyar TL’lik kirli para trafiği deşifre edilirken, yakalanan 73 şüpheliden 34’ü demir parmaklıklar ardına gönderildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilerek el konulan banka hesaplarının değeri ise tam 580 milyon TL olduğu belirtildi.

8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan 73 şüpheliden 34'ü tutuklandı. Şüphelilere ait yaklaşık 580 milyon değerinde 126 banka hesabına el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 2,5 milyar TL hesap hareketi bulunan 73 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 34 şüpheli tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı, 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Açıklamada, şüphelilerin hesaplarında 2,5 milyar TL'lik hareket tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasına göre, gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin Samsun'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

Açıklamada, İstanbul, Mersin ve Manisa'da "nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık" suçlarının işlendiği, Ağrı ve Şırnak'ta akaryakıt kaçakçılığı, Balıkesir'de ise tefecilik yapıldığının belirlendiği kaydedildi.

Operasyonların, Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu incelemesi sonucunda ise şüphelilere ait yaklaşık 580 milyon TL değerindeki 126 banka hesabına el konuldu.

