iOS 27 geliyor: Katlanabilir iPhone, yapay zekâlı Siri ve yeni özellikler yolda

Apple’ın iOS 27 güncellemesiyle birlikte hem yapay zeka tarafında hem de yeni cihazlara uyum konusunda önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Özellikle katlanabilir iPhone modeli için geliştirilen yeni arayüzler, daha akıllı bir Siri ve geliştiricilere yönelik yapay zeka araçları bu sürümün öne çıkan yenilikleri arasında yer alıyor.

Katlanabilir iPhone için yeni arayüz

Söylentilere göre Apple, ilk katlanabilir iPhone modelini eylül ayında tanıtabilir. “iPhone Fold” adıyla gelmesi beklenen cihazın kapalıyken yaklaşık 5.5 inç, açıldığında ise 7.8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağı konuşuluyor.

Bu tasarım, iOS tarafında da önemli değişiklikleri beraberinde getirecek. iOS 27’nin büyük ekranlı ve katlanabilir cihazlar için özel olarak geliştirilen yeni bir arayüz sunması bekleniyor. Telefon açıldığında iki uygulamanın aynı anda yan yana kullanılabildiği, iPad’e benzeyen bir çalışma düzeni ortaya çıkacak. Apple ayrıca geliştiricilere uygulamalarını bu yeni ekran yapısına uyarlayabilmeleri için yeni araçlar sunacak.

Katlanabilir iPhone’un ekran oranının iPad’e benzer şekilde 4:3 olacağı da iddialar arasında. Telefon kapalıyken ise kullanıcılar klasik iPhone arayüzünü kullanmaya devam edecek.

Siri daha gelişmiş hale geliyor

iOS 27’nin en dikkat çeken yeniliklerinden biri de Siri’nin daha akıllı bir yapıya kavuşması olacak. Apple’ın “Apple Intelligence” sistemi ile güçlendirilen Siri, kullanıcının söylediklerini daha iyi anlayabilecek ve daha karmaşık işlemleri gerçekleştirebilecek.

Yeni Siri’nin öne çıkan özellikleri arasında şunlar bulunuyor:

•Kişisel bağlamı anlayabilme: Siri, e-postalar, mesajlar, dosyalar ve fotoğraflar gibi verileri analiz ederek kullanıcının neyi kastettiğini daha iyi anlayabilecek.

•Ekranı algılama: Siri, o anda ekranda görünen içerikleri tanıyabilecek ve buna göre işlem yapabilecek. Örneğin bir mesajdaki adresi kişi kartına ekleyebilecek ya da görüntülenen bir fotoğrafı doğrudan paylaşabilecek.

•Uygulamalar arasında işlem yapabilme: Siri farklı uygulamalar arasında görevleri otomatik şekilde gerçekleştirebilecek. Örneğin bir fotoğrafı düzenleyip ardından birine göndermek veya yol tarifi alıp varış süresini bir kişiyle paylaşmak mümkün olacak.

Sohbet botu gibi çalışan Siri

Apple’ın Siri’yi daha gelişmiş bir sohbet botuna dönüştürmeyi planladığı da konuşuluyor. Bu yeni sistem, kullanıcıların ChatGPT benzeri şekilde Siri ile yazılı olarak sohbet etmesine ve konuşma geçmişini görebilmesine imkan tanıyabilir.

Siri ayrıca web’den bilgi arayıp sonuçları özetleyebilecek, yüklenen dosyaları analiz edebilecek ve kullanıcı sorularına daha kapsamlı yanıtlar verebilecek. Bu özelliklerde Google’ın yapay zeka teknolojilerinden de yararlanılması planlanıyor.

Görsel üretme ve arama özellikleri

Yeni Siri’nin Apple’ın görsel üretim altyapısını kullanarak basit görseller oluşturabileceği de iddialar arasında. Ayrıca “World Knowledge” adı verilen bir sistem sayesinde Siri’nin internetten topladığı bilgileri özetleyerek sorulara yanıt vermesi bekleniyor.

Siri’nin tasarımı değişebilir

iOS 27 ile birlikte Siri’nin tasarımının da yenilenmesi gündemde. Daha animasyonlu ve görsel açıdan zengin bir arayüzün hem iPhone hem de iPad’e gelebileceği konuşuluyor.

Geliştiriciler için yeni yapay zeka araçları

Apple, geliştiricilere yönelik Core AI adlı yeni bir framework sunmayı planlıyor. Bu sistem, mevcut Core ML altyapısının yerini alacak ve uygulamalara yapay zeka modelleri entegre etmeyi daha kolay hale getirecek.

Tasarım ve uygulama güncellemeleri

iOS 27’nin ayrıca Apple’ın “Liquid Glass” adı verilen yeni tasarım dilinde çeşitli iyileştirmeler içermesi bekleniyor. Bunun yanı sıra:

•Yapay zeka destekli yeni bir Takvim uygulaması

•Sağlık uygulamasında bazı yapay zeka özellikleri

•Uydu bağlantısı üzerinden yeni iletişim seçenekleri

gibi yeniliklerin de sisteme eklenmesi gündemde.

Çıkış tarihi

Apple’ın yeni yazılım sürümlerini her yıl olduğu gibi haziran ayında düzenlenecek WWDC etkinliğinde tanıtması bekleniyor. iOS 27’nin resmi olarak kullanıcılara sunulması ise yeni iPhone modellerinin tanıtımının ardından eylül ayında gerçekleşecek.