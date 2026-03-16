IPARD III programı 2026 yılı çağrı takvimi yayımlandı: Yumaklı, "241 milyon avro hibe desteği sağlanacak" Ege ve Kıbrıs'taki askeri yığınağın sebebi Orta Doğu değil Yunan’ın asıl hedefi Türkiye Muhittin Böcek’in günah galerisi! İşte iddianameye giren 26 suç eylemi Tel Aviv Alev Alev: Katil İsrail İran füzeleriyle sarsılıyor! Kadir gecesinde Mescid-i Aksa’ya askeri kuşatma Kinleri, nefretleri dinmiyor! Hamaney'den sonra uçağını da vurdular Kaymakamlık binasında silah sesleri! Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde ABD’de kriz başladı! İran'a saldırıların maliyeti belli oldu Ramazan Bayramı’nda daha fazla yolcu “yüksek hızda” seyahat edecek… YHT, Anahat ve bölgesel trenlere 8 bin 898 kişilik ek kapasite Umudun adresi Türkiye: ‘Fecr-i Sadık Yakındır!’
Kadıköy Boğası'nın feryadı! Serhat Akın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

Cem Kaya Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi ve spor yorumcusu Serhat Akın, YouTube kanalında gerçekleştirdiği canlı yayında, son dönemde yaşadığı ağır psikolojik baskı ve ailesine yönelik çirkin saldırılar karşısında daha fazla dayanamayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Kendisine yönelik eleştirilerin sınırını aşarak çocuklarına ve annesine kadar uzanan hakaret boyutuna ulaşması, ünlü ismi canlı yayında isyan noktasına getirdi. "Artık dayanamıyorum" diyerek hıçkıra hıçkıra ağlayan Akın, ekran başındakileri derin bir üzüntüye boğdu.

 

Özellikle ailesine yönelik yapılan "bel altı" yorumların ve çocuklarının bu süreçten etkilenmesinin kendisini bitirdiğini ifade eden Serhat Akın, "Annem beni küfür yemem için doğurmadı" diyerek sitemini dile getirdi. Futbolculuk kariyerindeki dik duruşuyla tanınan Akın’ın, ekran başında yaşadığı bu çaresizlik ve duygusal patlama; sosyal medyada yükselen nefret dilinin ve linç kültürünün geldiği korkutucu boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Spor camiasından ve taraftarlardan Serhat Akın’a kısa sürede binlerce destek mesajı yağarken; Akın, yaşadığı bu ağır travmanın ardından izleyicilerinden sadece biraz olsun anlayış ve saygı beklediğini vurguladı. Sosyal medyanın karanlık yüzüne kurban edilen aile kavramının kutsallığına dikkat çeken bu görüntüler, spor dünyasında "artık yeter" seslerinin yükselmesine neden oldu.

Güvenlik kaynakları üstüne basa basa uyarıyor! Sosyal medyada mezhepçilik tuzağına dikkat
Güvenlik kaynakları üstüne basa basa uyarıyor! Sosyal medyada mezhepçilik tuzağına dikkat

Güvenlik kaynakları üstüne basa basa uyarıyor! Sosyal medyada mezhepçilik tuzağına dikkat

Sosyal medyada günden olan video! Teröristbaşı Netanyahu delikten çıkamıyor
Sosyal medyada günden olan video! Teröristbaşı Netanyahu delikten çıkamıyor

Sosyal medyada günden olan video! Teröristbaşı Netanyahu delikten çıkamıyor

Sosyal medya videosu başını yaktı! Tünelde dans eden sürücüye ağır ceza
Sosyal medya videosu başını yaktı! Tünelde dans eden sürücüye ağır ceza

Sosyal medya videosu başını yaktı! Tünelde dans eden sürücüye ağır ceza

 

