Kadıköy Boğası’nın feryadı! Serhat Akın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

Kendisine yönelik eleştirilerin sınırını aşarak çocuklarına ve annesine kadar uzanan hakaret boyutuna ulaşması, ünlü ismi canlı yayında isyan noktasına getirdi. "Artık dayanamıyorum" diyerek hıçkıra hıçkıra ağlayan Akın, ekran başındakileri derin bir üzüntüye boğdu.

Özellikle ailesine yönelik yapılan "bel altı" yorumların ve çocuklarının bu süreçten etkilenmesinin kendisini bitirdiğini ifade eden Serhat Akın, "Annem beni küfür yemem için doğurmadı" diyerek sitemini dile getirdi. Futbolculuk kariyerindeki dik duruşuyla tanınan Akın’ın, ekran başında yaşadığı bu çaresizlik ve duygusal patlama; sosyal medyada yükselen nefret dilinin ve linç kültürünün geldiği korkutucu boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Spor camiasından ve taraftarlardan Serhat Akın’a kısa sürede binlerce destek mesajı yağarken; Akın, yaşadığı bu ağır travmanın ardından izleyicilerinden sadece biraz olsun anlayış ve saygı beklediğini vurguladı. Sosyal medyanın karanlık yüzüne kurban edilen aile kavramının kutsallığına dikkat çeken bu görüntüler, spor dünyasında "artık yeter" seslerinin yükselmesine neden oldu.