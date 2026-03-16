Daha önce böylesine bir olaya rastlamadınız! Maçın hükmen galibi bile olmadı

TFF 2. Lig'de oynanması planlanan Yeni Malatyaspor – Yeni Mersin İdmanyurdu maçı, iki takımın da ligden çekilmesi nedeniyle oynanmadı ve hükmen galip de ilan edilemedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 28. haftasında oynanması planlanan Yeni Malatyaspor – Yeni Mersin İdmanyurdu karşılaşması gerçekleşmedi. Her iki takımın da ligden çekilmesi nedeniyle maç için hükmen galibiyet kararı da verilemedi.

KARŞILAŞMA OYNANAMADI

Normal şartlarda fikstürde yer alan mücadele, iki kulübün de daha önce ligden çekildiğini açıklaması nedeniyle oynanamadı. Bu nedenle iki takım da sahaya çıkmadı.

 

TFF FARKLI BİR KARAR ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) daha önce ligden çekilen takımların rakiplerini hükmen galip ilan etmişti. Ancak bu karşılaşmada iki takımın da ligden çekilmiş olması nedeniyle federasyon hükmen galibiyet kararı veremedi.

 

DEPREMİN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

6 Şubat depremlerinden ağır şekilde etkilenen kulüplerden biri olan Yeni Malatyaspor, yaşadığı ekonomik ve kadro sıkıntıları nedeniyle ligden çekilmek zorunda kaldı. Transfer yasakları ve mali kriz nedeniyle takımın sahaya çıkaracak oyuncu bulamadığı belirtildi.

Yeni Mersin İdmanyurdu ise mali sorunlar nedeniyle deplasman masraflarını karşılayamadı. Üst üste iki deplasmana gidemeyen kulüp, bu nedenle küme düşürüldü.

İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi
İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi

Gündem

İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi

Milyonda bir görülen vaka! Maçta çarpışan futbolcunun böbreği parçalandı
Milyonda bir görülen vaka! Maçta çarpışan futbolcunun böbreği parçalandı

Sağlık

Milyonda bir görülen vaka! Maçta çarpışan futbolcunun böbreği parçalandı

İstanbulspor acı olayı paylaştı: 20 yaşındaki futbolcudan kötü haber
İstanbulspor acı olayı paylaştı: 20 yaşındaki futbolcudan kötü haber

Spor

İstanbulspor acı olayı paylaştı: 20 yaşındaki futbolcudan kötü haber

Türk futbolunun acı kaybı! Bakan Bak’tan 20 yaşındaki Baran Alp için taziye mesajı!
Türk futbolunun acı kaybı! Bakan Bak’tan 20 yaşındaki Baran Alp için taziye mesajı!

Spor

Türk futbolunun acı kaybı! Bakan Bak’tan 20 yaşındaki Baran Alp için taziye mesajı!

