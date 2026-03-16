İtalyan Napoli'de deprem! Satış kararı verdi, büyük sevinç Kadıköy'de...

Kanarya'nın mevcut kadrosundaki tek santrfor Sidiki Cherif... Olası Lukaku hamlesinin, Cherif açısından da önemli olduğu düşünülüyor. Çünkü 19 yaşındaki genç futbolcu, Lukaku gibi bir tecrübeden önemli şeyler öğrenebilir. Belçikalı yıldızın 10 milyon euro seviyesinde satılabileceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir şansı var...