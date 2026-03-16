İtalyan Napoli'de deprem! Satış kararı verdi, büyük sevinç Kadıköy'de...
Napoli, Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan Belçikalı forvet Romelu Lukaku'yu satışa çıkardı. Yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendirecekler...
Çok ağır bir sakatlık geçiren ve sahalara kısa süre önce dönen Romelu Lukaku, tam performansına ulaşmaya çalışıyor. Fakat Napoli Yönetimi onunla ilgili kararını verdi. 32 yaşındaki Belçikalı forvet, satış listesine konuldu. 2026 yazında kulübe gelecek teklifler, değerlendirmeye alınacak.
1.91 boyundaki futbolcunun kontratı 30 Haziran 2027 tarihinde tamamlanacak. Yani yaz döneminde sözleşmesinin son senesine girmiş olacak. Napoli bu sebeple ondan para kazanmayı hedefliyor. Tecrübeli forvet, Fenerbahçe'nin de listesinde yer alıyordu. Sarı-Lacivertliler'den hamle gelmesi bekleniyor.
Kanarya'nın mevcut kadrosundaki tek santrfor Sidiki Cherif... Olası Lukaku hamlesinin, Cherif açısından da önemli olduğu düşünülüyor. Çünkü 19 yaşındaki genç futbolcu, Lukaku gibi bir tecrübeden önemli şeyler öğrenebilir. Belçikalı yıldızın 10 milyon euro seviyesinde satılabileceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir şansı var...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23