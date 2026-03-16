İsrail Ordu sözcüsü Rus yetkilileri öldürmekle tehdit etti! “Putin dahil herkesi kolayca vurabiliriz”
Tüm Ortadoğu’yu giderek artan şekilde kana bulamaya devam eden siyonist terör devleti İsrail’in gözünü iyice kan bürüdü. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Ukolova, İsrail'in Rusya'daki tüm web kameralarını kontrol ettiğini ve Putin de dahil olmak üzere istediği herkesi kolayca vurabileceğini söyledi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Anna Ukolova, Rus RBC radyosunda yaptığı açıklamada, Rus yetkililerin savaşta İsrail karşıtı bir tutum sergilemeleri halinde öldürülecekleri tehdidinde bulundu.
“PUTİN DE DAHİL OLMAK ÜZERE İSTEDİĞİMİZİ VURURUZ”
IDF Sözcüsü Ukolova, İsrail'in Rusya'daki tüm web kameralarını kontrol ettiğini ve Putin de dahil olmak üzere istediği herkesi kolayca vurabileceğini söyledi. Aynı taktiklerin İranlı liderleri ortadan kaldırmak için de kullanıldığını belirtti.
PUTİN’İN DANIŞMANI DUGİN İSRAİL TEHDİDİNİ PAYLAŞTI
Ünlü Rus Stratejist ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Danışmanı Alexander Dugin, IDF Sözcüsü’nün tehditlerini sosyal medya platformunda paylaşarak, İsrail’in tehditlerini not ettiklerini ortaya koydu.