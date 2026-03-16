Ramazan Bayramı’nda daha fazla yolcu “yüksek hızda” seyahat edecek… YHT, Anahat ve bölgesel trenlere 8 bin 898 kişilik ek kapasite Umudun adresi Türkiye: ‘Fecr-i Sadık Yakındır!’ İsrail bir aileyi katletti! Filistin’den ‘Savaş suçu’ vurgusu İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Size saldırma niyetimiz yok, bu iddialar Siyonist yalanı Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmışlardı! CHP’li başkanın da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Bin aydan hayırlı gece! Kadir Gecesi mübarek olsun ASELSAN duyurdu! 166 milyon dolarlık sözleşme imzalandı CHP, adeta fuhuş üssüne dönüştü 12 yıldır dinmeyen tepki! Türkiye'den bir açıklama daha! "Rusya'nın kararını tanımıyoruz' İslamofobiyi ümmetin vahdeti durdurur
Mansur Yavaş, BTP iftarında konuştu: 'Ayrılıkta azap var' derler. Muhalefet olarak yan yana gelmek mecburiyetindeyiz
Gündem

Mansur Yavaş, BTP iftarında konuştu: ’Ayrılıkta azap var' derler. Muhalefet olarak yan yana gelmek mecburiyetindeyiz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Mansur Yavaş, BTP iftarında konuştu: ’Ayrılıkta azap var' derler. Muhalefet olarak yan yana gelmek mecburiyetindeyiz

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ve CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

BTP Lideri Hüseyin Baş ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, iftar programında yaptıkları konuşmada hükümete yüklenirken, birbirlerine de tatlı sözler sarf ederek önümüzdeki dönemlerde kurulabilecek ittifakın zeminini oluşturmaya çalıştılar. İftarda bir konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş muhalefete yönelik yargı süreçlerine dikkat çekti. Soruşturma süreçlerinin gizliliğine vurgu yapan Yavaş, “Hazırlık soruşturması gizli olduğu halde kişinin kendi avukatının haberi olmadan çarşaf çarşaf her yerde ifadeler yayınlanmaya başlıyor. WhatsApp gruplarında paylaşılıyor, itibarsızlaştırmak için uğraşılıyor. Kendini savunmak isteyenlerin konuşması da mümkün değil. Zaten savunabilecekleri televizyon kalmadı” dedi.

"MUHALEFET OLARAK YAN YANA GELMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

BTP lideri Hüseyin Baş hakkında başlatılan ve beraatla sonuçlanan sürece de dikkat çeken Mansur Yavaş muhalefete yönelik yargı süreçlerine dikkat çekti. Muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini de ifade eden Mansur Yavaş sözlerini şöyle tamamladı; "Sayın Genel Başkanım şunu söyleyeceğim; 'Ayrılıkta azap var' derler. Evet, ayrılıkta azap var. Bizler artık bu saatten sonra, özellikle muhalefetin ülkedeki kötüye gidişi görüp yan yana gelmemesinin hiçbir mazereti yok. Hani meşhur bir deyim vardır: “Armudun sapı, üzümün çöpü.” değil. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz. Yoksa biz bugünlerimize mum yakar hâle geliriz. Onun için inşallah hep beraber bir olalım, diri olalım, iri olalım. Cenab-ı Allah’tan Ramazan Bayramı’mızın mübarek olmasını diliyor, hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah’a emanet olun."

"TÜRKİYE SUSTUĞUNDA KORKUN"

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da iftar programında yaptığı konuşmada şu değerlendirmeleri yaptı; "Sayın Başkanımın bahsettiği gibi bizler bir hukuki soruşturma geçirdik. Bir sosyal medya taarruzu ve jet hızıyla gecenin saat 2’sinde bir soruşturma… Hemen takip eden günlerde bir gençlik örgütü başkanı bir siyasi parti genel başkanına ekranlar önünde açık açık hakaret edip tehdit etmişti ve hiçbir soruşturma açılmamıştı. Bir siyasi partiyi temsil ediyorum. Bir fikri temsil etmeye çalışıyoruz. O dönem dedim ki bizi yönetenlere: “Bizim konuşmamızdan korkmayın, bizim susmamızdan korkun. Ve 11 aylık sürecin sonunda biz yargılandık. Mahkemeye çıktık ve ne oldu? Ben beraat ettim. Mahkeme dedi ki: ‘Ortada suç yok’ Peki 11 ay boyunca bize uyguladıklarınız ne olacak? Şimdi aynısı belediye yargılamalarında görülüyor. Yarın, eğer hukuktan birazcık kaldıysa herkes beraat edecek. Şu anda bunları yaşamamızın sebebi, önümüzdeki ilk seçimi AK Parti’nin kaybedecek olmasıdır. Bunu kaybedeceğini gören siyasi irade başka yollarla iktidarını devam ettirmeye çalışıyor. Ama istedikleri kadar devam ettirmeye çalışsınlar. Bu ülke demokratik bir hukuk devletidir ve bu ülkede milletin dediği olur. Dolayısıyla millet olarak bize bir iş düşüyor: Demokratik haklarımızı sonuna kadar savunmak”

"NETANYAHU'NUN ÖLÜMÜ DOĞRULANIRSA BİR KOYUN ADAĞIM OLSUN"

Baş, “Bir uyanışa ihtiyacımız var. 1915’te Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’de yenilmez denen emperyalizmi denizin dibine gömdüğü gibi bir uyanışa ihtiyacımız var. İran'daki şehadetler bu uyanışa vesile olsun. Dün tweet attım. Burada tekrar edeyim. O 21. yüzyılın Hitleri, katil Netenyahu'nun ölüm haberi konuşuluyor. Eğer doğrulanırsa bir kurban adağım olsun dedim” ifadelerini kullandı.

Rüşvet operasyonunda yeni gelişme! CHP’li belediyede 7 tutuklama
Rüşvet operasyonunda yeni gelişme! CHP’li belediyede 7 tutuklama

Gündem

Rüşvet operasyonunda yeni gelişme! CHP’li belediyede 7 tutuklama

Yine CHP yine cinsel saldırı yine darp ve şantaj! Antalya’da CHP’li Meclis Üyesi hakkında şok iddia
Yine CHP yine cinsel saldırı yine darp ve şantaj! Antalya’da CHP’li Meclis Üyesi hakkında şok iddia

Gündem

Yine CHP yine cinsel saldırı yine darp ve şantaj! Antalya’da CHP’li Meclis Üyesi hakkında şok iddia

AK Partililer hizmet, CHP’liler ‘hırsızı’ savunma derdinde! İBB meclisinde akıllara durgunluk veren tartışma
AK Partililer hizmet, CHP’liler ‘hırsızı’ savunma derdinde! İBB meclisinde akıllara durgunluk veren tartışma

Siyaset

AK Partililer hizmet, CHP’liler ‘hırsızı’ savunma derdinde! İBB meclisinde akıllara durgunluk veren tartışma

CHP, adeta fuhuş üssüne dönüştü
CHP, adeta fuhuş üssüne dönüştü

Gündem

CHP, adeta fuhuş üssüne dönüştü

Yorumlar

Aykut şen

Sizin ayrınız da birinizde bu ülkeye zaten azap neden bahsediyorsun

0312

Senin tecrüben ne , vizyonun ne , kadron ne , ne vaat ediyorsun ? İskilipli Atıf Hoca için söylediklerin , babanın söyledikleri , hele bir de "altı yaşında hafız oldu , Kur'an-ı ezbere biliyor " sözlerini salondaki yüzlerce insana utanmadan söylemeniz , bu yüzlerce insanın da utanmadan bu sözleri dinlemesi sonrası , ben anladım ki siz siyasi bir oluşumdan daha farklı , bizlere yakın olmayan bir yerdesiniz . Rabbim cümlemize hidayet ihsan eylesin .
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23