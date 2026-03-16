Kanarya'da Gaziantep mesaisi bitti! Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe galibiyete odaklı şekilde kampa girdi!
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında yarın Gaziantep FK’yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, mutlak galibiyet parolasıyla sürdürdüğü hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü, idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.