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Dünya Yılbaşı gecesi son kez gönderdiler! Almanya'da bir devrin sonu
Dünya

Yılbaşı gecesi son kez gönderdiler! Almanya'da bir devrin sonu

Alman Posta İdaresi Deutsche Post, ülkede telgraf hizmetlerinin yeni yıl itibariyle sona erdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 16:52:00 -
Yılbaşı gecesi son kez gönderdiler! Almanya'da bir devrin sonu

Alman Posta İdaresi Deutsche Post, ülkede telgraf hizmetlerinin yeni yıl itibariyle sona erdiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda aylık ortalama 200-300 telgraf gönderildiği bildirilirken, yılbaşı gecesi son kez hatıra amacıyla 3 bin 228 telgraf gönderildiğini belirtildi.

Son yıllarda, Almanya'da 160 karaktere kadar bir telgraf göndermek en az 12,57 euroya (13,31 dolar) mal oluyordu.

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