Yılbaşı çamları, cehennem odununuz olmasın

Hasan Eğrigöz Ankara

Yılbaşına sayılı günler kala kaçak çam ağacı kesimi de her yıl olduğu gibi yine artıyor. Dinimizce haram olan yılbaşı kutlamalarını çam ağaçlarını süsleyerek gerçekleştiren vatandaşlar, bu yolda binlerce çam ağacının talan olduğundan ise bihaber.

“Bir gecelik kutlama için ağaçlarımızı kesmeyelim”

Yılbaşında sırf bir gecelik kutlama için ağaçların kesilmemesi gerektiğini ifade eden ve vatandaşlara “Ağaç kesme, ağaç dik” çağrısında bulunan Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, “Yeni ağaçlarımızın kesilmesini doğru bulmuyoruz. Bu noktadaki algının tüm vatandaşlarımız tarafından bilinmesini isteriz” şeklinde konuştu.

“Batılılara özenmek münafıklık alameti”

Çevre ve Orman Derneği Genel Başkanı Rıdvan Söylemez de, “Bizler, dedeleri İslam birliği ve Müslümanlık için bedel ödemiş bir toplum olarak kesinlikle çam kesme gibi âdetlere tevessül etmemeliyiz. Geçmişten bugüne kadar İslam topluluğuna düşmanlık eden Batılılara özenmek Müslümanlara yakışmaz. Bu kesinlikle münafıklık alametidir. Peygamberimizin de ifade ettiği gibi, ‘Kim bir kavme benzemeye çalışırsa onlardandır’. Bu vesileyle bizler Müslümanlar olarak yılbaşı geceleri başta olmak üzere Batı’ya, Hristiyan birliğine ve işbirlikçilerine benzeyecek her türlü hal ve hareketten uzak durmak zorundayız. Sonuna kadar milli ve manevi değerlerimizi korumak durumundayız” dedi.

“Yeşil bir Türkiye’ye katkıda bulunalım”

“Kesinlikle zevk uğruna, ahiretimizi ateşe atacak şekilde fidan kesmemeli ve yılbaşı gibi günlerde fidanlarımızı israf etmemeliyiz” uyarısında bulunan Söylemez, şöyle konuştu: “Ülkemizin suya muhtaç olduğu böylesi günlerde, Orman Genel Müdürlüğümüz ve STK’larımızın uğraşıyla dünyada ağaçlandırma bazında dördüncü sıraya geldiğimiz bir zamanda fidanlarımızı boşuna heba etmemeli, sadece çocuklarımızın aydınlık geleceği için dikmeliyiz. Gelin hep birlikte yeşil bir dünya ve güçlü bir Türkiye için fidanlarımızı uygun olmayan bir özentiye heba etmeyelim. Çocuklarımızın geleceği için ‘Dikili bir fidanım olsun’ şuuruyla dikelim ve yeşil bir Türkiye’ye katkıda bulunalım.”

OGM’den kaçak ağaç kesimi önlemi

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) de ağaçların ormanlardan usulsüzce kesilmemesi için önlem alındığını belirterek, “2020 yılı sonuna yaklaştığımız şu günlerde, yılbaşı çamı olarak çam, göknar, ladin vs. ağaçlar usulsüzce ormanlık alanlardan temin edilebileceğinden, ormanlarda bu tür usulsüz faydalanmalara meydan verilmemesi için her türlü önlem alındı” açıklamasını yaptı.