THY - Trabzon
0553 313 94 23

Yılanlar istila etti! Evlere giremiyorlar

Havaların ısınmasıyla birlikte Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bazı kırsal mahallelerde ve ilçe merkezine yakın köylerde yılan paniği yaşanıyor.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:09
Yılanlar istila etti! Evlere giremiyorlar

İlçedeki kırsal mahallelerde hemen her gün yılan gördüklerini söyleyen vatandaşlar, yılanların zehirli olma tehlikesine karşı ısırılmamak için çok dikkatli davrandıklarını belirtti. Tosya’da daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yılan gördüklerini söyleyen çiftçiler, zehirli ve tehlikeli oldukları şüphesi ile sürekli itfaiye ekiplerine ihbarda bulunduklarını ifade etti.

Son olarak ilçenin Çaykapı köyünde yaşanan yılan vakası köylüleri tedirgin etti. Muhittin Çiçek isimli vatandaşın evine giren 2 metre uzunluğundaki yılan ev halkına korkulu anlar yaşattı. Muhittin Çiçek evinin mutfağına giren yılanın yakalanması sonrasında, "Bu yıl sıcaklar birden bastırdı. Son bir haftadır topraktan adeta yılan fışkırıyor. Oldukça da büyük ve zehirli yılanlar. Bu dönemde tarla ve bahçede çalışanların yılana karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Fakat bugün yaşadığımız olay sonrası artık tarla ve bahçelerden sonra evlerimizde de dikkatli olmak zorundayız. Kardeşim mutfakta sabah kahvaltısı hazırlarken yaklaşık 2 metre boyundaki yılan davlumbazın borusundan girerek elindeki tavanın içine düşmüş. Kardeşim tavanın içine çöreklenen yılanı elinden atmak isterken aniden saldırmış. Daha sonra mutfağın içinde kayboldu. Biz aradık fakat bulamadık. Hemen olayı Tosya İtfaiyesi ekiplerine ihbar ettik. Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri evimize gelerek yılanı aradılar. Sonradan lakabı Komando İtfaiye olduğunu öğrendiğimiz itfaiye eri yılanı saklandığı yerden yakalayarak dışarı çıkardı ve doğaya serbest bıraktı" diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 13:09
  1. Kastamonu
  2. zehirli yılanlar
  3. istila

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu kadar da olmaz! Sınır kapısından nasıl geçtin?
    1. Bu kadar da olmaz! Sınır kapısından..
    2. 3 iş adamının gasp ettikleri para..
    3. Didier Drogba önerdi! Galatasaray..
    4. THY'den önemli uyarı: Doğrudan silin!
    5. Fetullah Gülen ve Adnan Oktar birlikte..
    6. İsmi Beşikaş ile anılan Andy Najar,..
    7. Yılanlar istila etti! Evlere..
    8. 'Erdoğan Makedonya’da aday olsa kazanır'
    9. İstanbullular bu haberi okumadan evden..
    10. Kuyuya düşen köpeği mahalleli kurtardı
    11. Minik Leyla cinayeti hakkında kan..
    12. Duvar inşaatında tarihi küpler ve..
    13. Şırnak'ta çocukların yüzü gülüyor:..
    14. Alpay Özalan: Kovuldum resmen!
    15. Görenlerin ağzı açık kaldı!
    16. Bu gurur Türkiye’nin
    17. Çocukluk hayaliydi, 60 yaşında..
    18. Başkan Erdoğan'dan Hatay kutlaması!
    19. Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı
    20. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7..
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!