Yılanın soktuğu kadın hastanelik oldu Adıyaman’da bağ bozumu yaptıkları esnada kolundan yılan tarafından sokulan kadın hastanelik oldu.

Adıyaman’da bağ bozumu yaptıkları esnada kolundan yılan tarafından sokulan kadın hastanelik oldu.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Zey köyünün Mermer mezrasında bağ bozumu yapan Fatma Bal’ı kolundan yılan soktu. İhbar üzerine belirtilen yere gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bal, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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